Morning Breakfast Recipe: सकाळी नाश्तात झटपट बनवा पौष्टिक 'ज्वारीच्या पीठाचे अप्पे', लगेच नोट करा रेसिपी

How to make jowar flour appe for breakfast: तुम्हाला सकाळी नाश्त्यात पौष्टिक आणि चवदार पदार्थ खायचा असेल तर ज्वारीच्या पीठापासून अप्पे तयार करू शकता. हे अप्पे झटपट तयार होतात. तसेच बनवायला देखील सोपे आहे. ज्वारीमध्ये फायबर, प्रथिने, मॅग्नेशिअम यासारखे अनेक पोषक घटक असतात. जे शरीरासाठी फायदेशीर असतात. तसेच यामुळे पोट दिवसभर भरलेले राहते आणि थकवा जाणवत नाही. चला तर मग जाणून घेऊया ज्वारीच्या पीठाचे अप्पे कसे बनवायचे आणि साहित्य काय लागते.