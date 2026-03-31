Quick and Healthy Ragi Pancakes: सकाळच्या धावपळीमध्ये आरोग्य विसरू नका; झटपट तयार करा नाचणी पॅनकेक्स, लगेच नोट करा सोपी रेसिपी

Quick and Easy Morning Breakfast Recipes: उन्हाळ्यात भूक कमी, तहान जास्त लागते, त्यामुळे कोणीच फारसं खात नाही. पण वाढलेल्या तापमानात, जेव्हा सतत डिहायड्रेशन होण्याची शक्यता असते, तेव्हा दिवसाची सुरुवात पोटभर नाश्त्याने करणं गरजेचं असतं. उन्हाळ्यात नाचणी खाणं फायदेशीर असतं. त्यामुळे शरीराला फायबर आणि मिनरल्स मिळतात. म्हणूनच नाश्त्याला नाचणीचे पॅनकेक बेस्ट ऑप्शन ठरतात. .साहित्यपिठ½ कप नाचणी पिठ½ कप गव्हाचे पीठ2 चमचे कोको पावडर4–5 चमचे गुळ पावडर (चवीप्रमाणे कमी-जास्त करा)½ चमचा बेकिंग पावडर¼ चमचा बेकिंग सोडाचिमूटभर मीठ.बॅटर1 कप दुध2 चमचे ऑलिव्ह तेल½ चमचा वॅनिला इसन्स (ऐच्छिक, गोडसर चव येते)½ चमचा सायडर व्हिनेगर किंवा लिंबाचा रस.कृतीएका वाटीत सगळे पिठ नीट मिक्स करा.त्यात दुध, तेल आणि व्हिनेगर किंवा लिंबाचा रस घालून हलके मिसळा, मात्र गाठी अजिबात राहणार नाही याची काळजी घ्या.घट्टपणा जास्त असेल तर थोडं दुध किंवा पाणी घालून घालवा; जाड पण ओतायवा योग्य असं बॅटर तयार करा..पॅनकेक्ससाठीमध्यम आचेवर थोडं तेल लावून तवा गरम करा.तयार बॅटर थोडं थोडं घालून गोल पॅनकेक्स तयार करा.वर बब्बल्स येईपर्यंत शिजवा, मग पलटा आणि दुसऱ्या बाजूला शिजवा.पॅनकेक्स गरम असतानाच मॅपल सिरप घाला आणि ताज्या बेरीजने सजवा.तुम्ही तुमच्या आवडीने मध, मेल्ट केलेलं डार्क चॉकलेट घालू शकता.