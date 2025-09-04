Morning Breakfast Recipe: 'चिल्ला रॅप'सह सकाळचा नाश्ता बनवा खास, जाणून घ्या सोपी रेसिपी

Morning Breakfast Recipe: सकाळी ऑफिसला जाण्याच्या गडबडीत पौष्टिक आणि चविष्ट नाश्ता बनवण्यासाठी वेळ कमी पडतो? मग 'चिल्ला रॅप' हा तुमच्यासाठी उत्तम पर्याय आहे. ही झटपट तयार होणारी रेसिपी केवळ 10-15 मिनिटांत बनते आणि तुमच्या सकाळला ऊर्जा आणि चव दोन्ही प्रदान करते. बेसनापासून बनवलेला हा पॅनकेकप्रमाणेचा चिल्ला ताज्या भाज्या आणि मसाल्यांनी युक्त असतो, ज्यामुळे तो पौष्टिक आणि स्वादिष्ट होतो. यात तुम्ही पालक, टोमॅटो, कांदा किंवा पनीर यांसारखे पदार्थ घालून त्याला अधिक रुचकर बनवू शकता. चटणी किंवा दह्यासोबत रॅप केलेला हा चिल्ला ऑफिसला नेताना किंवा घरी नाश्त्यासाठी उत्तम आहे. यासाठी कोणते साहित्य लागते आणि कृती काय आहे हे जाणून घेऊया. .चिल्ला रॅप बनवण्यासाठी लागणारे साहित्यबेसणलाल तिखटमीठमसालेधने पावडरशिजवलेला भातबारिक कांदाहिरवी मिरचीटोमॅटो सॉस.चिल्ला रॅप बनवण्याची कृतीसर्वात आधी एका भांड्यात बेसण घ्या. नंतर त्यात ओवा, लाल तिखट,मसाला, मीठ, धने पावडर आणि पाणी मिसळा. चांगली पेस्ट बनवावी. नंतर तव्यावर शिजवलेला भात, बारीक कांदा, हिरवी मिरची, बेसण चिलाचे सारण टाका. दोन्ही बाजूने चांगले शिजवा. नंतर त्यावर टोमॅटो सॉस लावावे.त्यावर चीज, बारीक कांदा, हिरवी मिरची टाकून एक बाजू फोल्ड करा आणि सर्व्ह करा .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.