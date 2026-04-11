Sattu Paratha : उन्हाळ्यात हलकं आणि चविष्ट खायचंय? नाश्त्यासाठी झटपट तयार करा खास सत्तू पराठा

Easy and Healthy Summer Breakfast Recipes: उन्हाळा सुरू झाला की शरीराला हलकं, पचायला सोपं आणि थंडावा देणारं अन्न खाण्याची गरज वाढते. अशा वेळी नाश्त्यात काय बनवायचं हा नेहमीच प्रश्न पडतो. भारतीय घरांमध्ये पराठा हा कायमचाच आवडता पर्याय असला, तरी उन्हाळ्यात तो थोडा जड वाटू शकतो. म्हणूनच या दिवसांत सत्तू पराठा हा एक उत्तम पर्याय ठरतो. भाजलेल्या हरभऱ्यापासून तयार होणारा सत्तू शरीराला ऊर्जा देतो, पोटभर ठेवतो आणि उष्णतेतही हलकं वाटतं. त्यामुळे हा पराठा चव आणि आरोग्य यांचा परफेक्ट समतोल साधतो..साहित्य२ कप गव्हाचं पीठ१/२ टीस्पून मीठ१/२ टीस्पून ओवा१ टेबलस्पून तूपपाणी (मऊ पीठ मळण्यासाठी).सारणासाठी साहित्य१ कप सत्तू (भाजलेल्या हरभऱ्याचं पीठ)१/२ टीस्पून ओवा१/२ टीस्पून मीठ१ टीस्पून आलं-लसूण पेस्ट१ हिरवी मिरची (बारीक चिरलेली)१/२ टीस्पून लाल तिखट१ कांदा (बारीक चिरलेला)१/२ टीस्पून लिंबाचा रस१ टीस्पून लोणच्याचा मसाला१ टीस्पून मोहरीचं किंवा तुम्ही वापरत असलेलं तेलकोथिंबीर (बारीक चिरलेली).कृती- सर्वप्रथम एका भांड्यात गव्हाचं पीठ घ्या. त्यात मीठ, ओवा आणि तूप घालून चांगले मिसळा. नंतर थोडं थोडं पाणी घालत मऊसर पीठ मळून घ्या आणि बाजूला ठेवा.- आता दुसऱ्या भांड्यात सत्तू घ्या. त्यात ओवा, मीठ, आलं-लसूण पेस्ट, हिरवी मिरची आणि लाल तिखट घालून मिसळा. पुढे त्यात बारीक चिरलेला कांदा, लिंबाचा रस, लोणच्याचा मसाला, मोहरीचे तेल आणि कोथिंबीर घालून सगळं नीट एकजीव करा..- सारण थोडं ओलसर व्हावं म्हणून थोडंसं पाणी शिंपडा आणि हलक्या हाताने मिक्स करा. तयार पीठाचे मध्यम आकाराचे गोळे करून घ्या.- पोळपाटावर थोडं पीठ लावून गोळा थोडं लाटून घ्या. त्यात सत्तूचं सारण भरून कडा नीट बंद करा. हलक्या हाताने पुन्हा लाटून पराठ्याचा आकार द्या.- तवा गरम करून त्यावर पराठा शेकायला ठेवा. दोन्ही बाजूंनी तूप लावून तो छान सोनेरी आणि कुरकुरीत होईपर्यंत भाजा.