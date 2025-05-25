Healthy Breakfast Recipe: सकाळी नाश्त्यात झटपट बनवा 'बटाटा मटर ब्रेड कचोरी', सोपी आहे रेसिपी

Step-by-step bread kachori recipe for beginners: तुम्हाला एकाच प्रकारची कटोरी खाऊन कंटाळा आला असेल तर सकाळी नाश्त्यात 'बटाटा मटर ब्रेड कचोरी' बनवू शकता. 'बटाटा मटर ब्रेड कचोरी' बनवणे खुप सोपे असून चवदार देखील आहे. तसेच कमी वेळेत तयार होते. घरातील लहानांपासून ते मोठ्यांपर्यंत सर्वांना हा पदार्थ आवडेल. चला तर मग जाणून घेऊया 'बटाटा मटर ब्रेड कचोरी' कशी बनवायची आणि बनवण्यासाठी कोणते साहित्य लागते. .बटाटा मटर ब्रेड कचोरी बनवण्यासाठी लागणारे साहित्यतेल - १ टेबलस्पूनजिरे - १ टीस्पूनहिंग - १ टीस्पूनहिरव्या मिरच्यांची पेस्ट - १ टीस्पूनमटर - १/३ कपउकडलेले बटाटे - १ कपहळद पावडर - १ टीस्पूनलाल मिरची पावडर - १ टीस्पून धणेपावडर - १ टीस्पूनगरम मसाला - १ टीस्पूनब्रेड क्रंब्सकॉर्न फ्लोअर स्लरीब्रेड.बटाटा मटर ब्रेड कचोरी बनवण्याची कृतीसर्वात आधी कढई गरम करून त्यात तेल टाका. नंतर त्यात जिरं, आलं-हिरवी मिरची पेस्ट,मटार,धणे पावडर, लाल तिखट,हळद, गरम मसाला, मीठ टाका आणि चांगले मिसळा. नंतर उकडलेले बटाटे टाका आणि चमच्याने मिक्स करा. नंतर बारीक चिरलेली कोथिंबीर टाका. नंतर ब्रेड वाफवून घ्यावी. नंतर ब्रेडची एक स्लाइस घ्या त्यावर सारणाच गोल गोळा ठेवा आणि कॉर्न फ्लॉवरचे कडेने पाणी लावा त्यावर ब्रेडची दुसरी स्लाईस ठेवा आणि परत कॉर्न फ्लॉवर पाण्यात टाका आणि ब्रेड क्रममध्ये घोळा. नंतर गरम तेलात तपकिरी होईपर्यंत तळा. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.