Quick and Healthy Breakfast: लहानांपासून मोठ्यापर्यंत सगळ्यांनाच आवडेल! झटपट बनवा प्रोटीनने भरपूर 'मसूर कटलेट्स'; हेल्दी आणि चवदार नाश्ता

Quick and Protein-Rich Masoor Dal Cutlets : रोज सकाळी उठून नाश्त्याला काय बनवू असा प्रश्न अनेकांना पडतो. नेहमीचेच पोहे, उपमा, इडली खाऊन कंटाळा अनेकदा कंटाळा येतो. अशावेळी काहीतरी वेगळं बनवायचं असेल, तर सकाळी नाश्त्यासाठी सोप्या पद्धतीने बनवता येणारे मसूर डाळीचे कटलेट उत्तम पर्याय आहेत. हे कचलेट्स प्रोटीनने भरपूर, मात्र पचायला हलके आणि चवीला मस्त आहेत. हे गरमागरम कटलेट्स चटणीसोबत खाल्ल्यावर त्यांच्या कुरकुरीत आणि मऊसारख्या बनावट तुम्हाला नक्कीच मोहात टाकेल!.साहित्यमसूर डाळ (आख्खी) – 1 कपबटाटे (उकडून किसलेले) – 2कांदा (बारीक चिरलेला) – 1आले-लसूण पेस्ट – 1 टीस्पूनहिरव्या मिरच्या (चिरलेल्या) – 1-2गरम मसाला – ½ टीस्पूनतिखट – ½ टीस्पूनहळद – ¼ टीस्पूनकोथिंबीर – 2 टेबलस्पूनमीठ – चवीनुसारतेल – तळण्यासाठी.कृतीसर्वप्रथम मसूर डाळ 2–3 वेळा स्वच्छ धुऊन घ्या. त्यानंतर ती 2–3 तास पाण्यात भिजत ठेवा. डाळ चांगली फुगल्यानंतर समान प्रमाणात पाणी आणि थोडं मीठ घालून 2–3 शिट्ट्या होईपर्यंत प्रेशर कुकरमध्ये शिजवा.डाळ शिजल्यानंतर त्यातील जास्तीचं पाणी काढून टाका आणि ती पूर्ण थंड होऊ द्या. यानंतर एका मोठ्या भांड्यात शिजलेली डाळ, किसलेले बटाटे, कांदा, आले-लसूण पेस्ट, हिरव्या मिरच्या, गरम मसाला, तिखट, हळद, कोथिंबीर आणि मीठ घालून सर्व मिश्रण एकत्र मळून घ्या..हे मिश्रण चांगलं मऊ आणि बांधून ठेवता येईल असं झालं पाहिजे. आता या मिश्रणाचे लिंबाएवढे गोळे करून हलकेच दाबून कटलेटचा आकार द्या.एका पॅनमध्ये तेल गरम करा आणि तयार कटलेट्स सावधपणे टाका. दोन्ही बाजूंनी सोनेरी रंग येईपर्यंत शॅलो फ्राय करा..सर्व्हिंग टिपगरमागरम कटलेट्स चटणी किंवा सॉससोबत सर्व्ह करा. याच कटलेट्सचा वापर करून तुम्ही बर्गर किंवा टिक्कीही बनवू शकता.टीप: अधिक कुरकुरीतपणा हवा असेल, तर कटलेट्स ब्रेडक्रम्ब्समध्ये घोळवून तळू शकता.