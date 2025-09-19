Morning Breakfast Recipe: सकाळच्या नाश्त्याला इडली-पोह्याचा कंटाळा आलाय? मग बनवा झटपट सुरतचा फेमस लोचो, लगेच नोट करा रेसिपी

थोडक्यात:रोजच्या नाश्त्याला कंटाळा आल्यास सुरतचा फेमस लोचो हा झटपट आणि चविष्ट पर्याय आहे.लोचो तयार करायला सोपा असून हरभरा डाळ, उडीद डाळ आणि मसाल्यांच्या वापराने तयार होतो.वाफवलेल्या लोच्यावर कांदा, बटर, लिंबू आणि चाट मसाला घालून सर्व्ह केल्यास त्याची चव अधिक वाढते..Surti Locho for Breakfast: लहान मुलांपासून ते मोठ्यांपर्यंत सगळ्यांचा आवडता नाश्ता म्हणजे इडली वडा, उपमा, शिरा आणि कांदे पोहे. हे पदार्थ कितीही आवडते असले, तरी रोजचे तेच तेच खाल्लं की कंटाळा यायला लागतो. विशेषतः सकाळी नाश्त्याला काहीतरी झटपट, चविष्ट आणि थोडं वेगळं हवं असतं, जे सगळ्यांनाच आवडेल..अशा वेळी सुरतचा फेमस लोचो (Surti Locho) हा एक परफेक्ट पर्याय ठरतो. नाव जरी ‘लोचो’ असलं, तरी हा पदार्थ चविष्ट, सॉफ्ट आणि मसाल्यांनी भरलेला असतो. सुरतमध्ये तो स्ट्रीट फूड म्हणून प्रसिद्ध आहे, पण त्याला घरी बनवणं अगदी सोपं आहे. चला तर लगेच नोट करा रेसिपी.Women Health: पाळी, गरोदरपणा आणि रजोनिवृत्तीचा स्त्रियांच्या आतड्यांवर परिणाम; वाचा डॉ. राकेश पटेल यांचे सविस्तर मार्गदर्शन.लोचो’ म्हणजे काय?‘लोचो’ हा गुजरातमधील सुरतचा पारंपरिक आणि प्रसिद्ध स्ट्रीट फूड आहे. हरभऱ्या डाळीपासून बनणारा हा पदार्थ चविला तितकाच खास आणि बनवायला अगदी सोपा आहे. ढोकळ्यासारखं पण अगदी वेगळ्या चवीनं परिपूर्ण असलेलं डिश आहे. वरून मसाले, लिंबू, कांदा, लोणचं मसाला आणि बटर टाकून तो अजूनही चवदार बनवतात..साहित्यकप हरभरा डाळ (रात्री भिजवलेली)२ टेबलस्पून उडीद डाळ१ टेबलस्पून बेसन१ चमचा आद्रक-हिरवी मिरची पेस्टचिमूटभर हिंगचवीनुसार मीठ१/४ चमचा हळद१/२ चमचा इनो (सोडा)वाफवण्यासाठी तेल लावलेली प्लेट.SSC CGL 2025: एसएससीने जारी केली नवीन सूचना; परीक्षेत गैरप्रकार करणाऱ्यांवर कडक कारवाई होणार.कृती:- भिजवलेली हरभरा डाळ आणि उडीद डाळ एकत्र करून बारीक वाटून घ्या.- या पिठात बेसन, मीठ, हळद, हिंग आणि अद्रक-हिरवी मिरची पेस्ट घालून नीट मिसळा.- हे मिश्रण ४-५ तास झाकून ठेवून थोडं फर्मेंट होऊ द्या.- बनवायच्या वेळी यात इनो घालून हलक्या हाताने ढवळा.- लगेचच हे मिश्रण तेल लावलेल्या थाळीत ओता आणि इडलीप्रमाणे १०-१५ मिनिटं वाफवा.- वाफवलेलं लोचो थोडं थंड झाल्यावर त्यावर कांदा, कोथिंबीर, चाट मसाला, लिंबाचा रस आणि थोडं बटर घालून सर्व्ह करा..का ट्राय करावा लोचो?रोजच्या नाश्त्याला दिलासा देणारा चविष्ट पर्यायझटपट आणि सोपाबटर आणि मसाल्यामुळे जिभेवर रेंगाळणारी चवमुलांपासून मोठ्यांपर्यंत सर्वांना आवडणारा.FAQs1. लोचो बनवण्यासाठी कोणती डाळ वापरली जाते? (Which dal is used to make Locho?)लोचो बनवण्यासाठी हरभरा डाळ आणि थोडीशी उडीद डाळ वापरली जाते.2. लोचो फर्मेंट करावा लागतो का? (Does Locho need to be fermented?)हो, चव आणि सौम्यता वाढवण्यासाठी मिश्रण ४-५ तास फर्मेंट करावे लागते.3. लोचो वाफवण्यासाठी किती वेळ लागतो? (How long does it take to steam Locho?)लोचो इडलीप्रमाणे १०-१५ मिनिटे वाफवावा लागतो.4. लोचोला वरून काय घालता येते? (What toppings can be added to Locho?)लोचोवर कांदा, कोथिंबीर, चाट मसाला, बटर आणि लिंबाचा रस घालून सर्व्ह करता येतो..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.