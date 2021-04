Italian Recipe: चवदार किनुआ रिसोट्टो रेसिपी

किनुआ रिसोटो ही एक डिश आहे, जी बर्‍याच लोकांना खाण्यास आवडेल. भाज्या आणि मसाल्यांसह चवदार चवीमध्ये शिजवलेले तांदूळ प्रत्येक वेळी पौष्टिक जेवण बनवतात. सर्व इटालियन खाद्य प्रेमींसाठी योग्य स्वस्थ किनुआ रिसोट्टो कृती आणली आहे. हे किनुआ रिसोटो हे तांदळाऐवजी पौष्टिक किनुआ धान्यासह बनविलेले आरोग्य आणि चव यांचे परिपूर्ण मिश्रण आहे. किनुआला सुपरफूड म्हटले जाते कारण ते व्यापक पौष्टिक फायदे प्रदान करतात. उच्च प्रथिने धान्यांमध्ये फायबर, मॅग्नेशियम तसेच ओमेगा -3 फॅटी अॅसिडस् सारख्या इतर अनेक पौष्टिक पौष्टिक पदार्थ असतात. या किनुवा किनुआ रिसोट्टो बद्दल मोठी गोष्ट अशी आहे की त्यास बर्‍याच गोष्टींची आवश्यकता असते, परिणामी इटालियन शैलीतील जेवण काही मिनिटांत तयार होते! मशरूमचा एक स्पर्श आणि थाईम सारखे काही मसाले या डिशला अधिक आरोग्यवान बनवतात क्विनोआ रिसोट्टो 1 कसे बनवायचे. किनुआला पाणी आणि मीठात उकळवा, सुमारे 15-20 मिनिटे शिजू द्या आणि बाजूला ठेवा. कढईत तेल गरम करून त्यात चिरलेला कांदा घाला आणि गुलाबी होईस्तोवर तळा. आता चिरलेला लसूण आणि मशरूम आणि सॉस घाला आणि मिक्स करावे. शिजलेल्या किनुवामध्ये मीठ, मिरपूड आणि भाजी किंवा कोशिंबीर बनवण्यासाठी उपयुक्त अशी एक वनस्पती म्हणून मसाले घाला, एक मिनिट शिजू द्या. सर्वकाही चांगले मिसळा आणि डिश गरम आणि ताजे सर्व्ह करा. एप्रिल फूल एक आठवण

