Narali Bhat: नारळी भात तर प्रत्येकाच्या घरी बनतो! पण ‘या’ रेसिपीची चव लहानांपासून मोठ्यांपर्यंत सगळ्यांनाच भुरळ पाडेल

नारळी पौर्णिमा म्हटलं की समुद्राला नारळ अर्पण करण्यासोबतच घराघरात बनणाऱ्या पारंपरिक पदार्थांचीही आठवण होते. याचदिवशी रक्षा बंधनही साजरं केलं जातं. त्यात गोड, सुगंधी आणि मोकळा नारळी भात हा अनेकांचा आवडता पदार्थ! मात्र नारळी भात करताना भात चिकट किंवा गचका होण्याची भीती असते. त्यामुळे आज जाणून घेऊया अगदी मोकळा, मऊ आणि चविष्ट आगरी नारळी भात बनवण्याची सोपी पद्धत आणि खास टिप्स..साहित्य तांदूळ (बासमती किंवा आंबेमोहर) – १ कपबारीक चिरलेला गूळ – ३/४ ते १ कपओल्या नारळाचा किस – १ कपतूप – २ ते ३ मोठे चमचेकाजू आणि मनुके – आवश्यकतेनुसारखडा मसाला – आवश्यकतेनुसारजायफळ पूड – चिमूटभरकेशर दूध – आवश्यकतेनुसार.Puranachi Dinda: पुरणपोळीपेक्षा हटके! नागपंचमीला नक्की करून पाहा पारंपरिक पुरणाची दिंड; नोट करा सोपी रेसिपी.कृतीतांदूळ स्वच्छ धुऊन २० मिनिटे भिजवा. कढईत तूप गरम करून खडे मसाले परता. त्यात तांदूळ आणि २ कप पाणी घालून भात ७० टक्के शिजवून घ्या. भात मोकळा राहील याची काळजी घ्या.दुसऱ्या कढईत तूप घालून ड्रायफ्रुट्स हलके तळून बाजूला ठेवा. त्याच कढईत तूप, ओला नारळ आणि गूळ मंद आचेवर शिजवा. गूळ विरघळल्यानंतर त्यात अर्धवट शिजलेला भात अलगद मिसळा.आता ड्रायफ्रुट्स, जायफळ पूड आणि केशर दूध घाला. झाकण ठेवून ५ ते ७ मिनिटे मंद आचेवर वाफवून घ्या. तयार आहे मऊ, सुगंधी आणि मोकळा आगरी नारळी भात!.नारळी भात चिकट होऊ नये यासाठी टिप्सशक्यतो बासमती किंवा आंबेमोहोर तांदूळ वापरा. तांदूळ जास्त वेळ भिजवू नका.भात शिजवताना पाणी थोडे कमी ठेवा. गूळ वितळल्यानंतरही पाणी सुटते.तांदूळ तुपात हलका परतल्याने दाणे मोकळे राहतात.भात पूर्ण शिजवू नका; तो साधारण ७० टक्के शिजलेला असावा.भात शिजवताना गूळ किंवा साखर घालू नका. त्यामुळे तांदूळ नीट शिजत नाही.गूळ आणि नारळाचा पाक जास्त घट्ट करू नका. अन्यथा भात थंड झाल्यावर कडक होऊ शकतो.भात, गूळ आणि नारळ एकत्र केल्यानंतर फक्त मंद आचेवर वाफवा.अधिक मऊपणासाठी वाफवताना थोडं कोमट दूध किंवा ताजी साय घालू शकता..Hair Growth Ladoo: दाट, लांबसडक आणि चमकदार केसांचे सिक्रेट; रोज सकाळी खा फक्त १ 'मॅजिक लाडू'!.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.