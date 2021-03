असा बनवा तडका आलू रायता

सातारा : उष्णतेने दार ठोठावले आहे. हवामानातील बदलामुळे आपण खाणे-पिणे देखील बदलू लागताे. उन्हाळ्यात बहुतेक लोक लिंबूपाणी, ताक, लस्सी, दही आणि रायता यासारख्या थंड गोष्टींचे सेवन करतात. रायता ताज्या दह्यापासून बनवलेले डिश आहे. ही डिश वेगवेगळ्या प्रकारे बनवता येते. उन्हाळ्याच्या काळात काकडीचा रायता बनविला जातो. जर तुम्हाला काहीतरी वेगळं करण्याचा प्रयत्न करायचा असेल तर तुम्ही आलू रायता करू शकता. कृती उकडलेले बटाटे घ्या, बारीक चिरलेला कांदा, हिरवी मिरची, थोडा चाट मसाला, एक चिमूटभर काश्मिरी लाल तिखट घालून मिक्स करावे. आता त्यात दोन कप व्हीप्ड दही घालून मिक्स करावे. कढईत तेल घालून फोडणीत वाटलेली मोहरी, लाल तिखट आणि 4 ते 5 कढीपत्ता घाला. रायतावर तयार केलेला तडका घाला. हिरव्या धणेने सर्व्ह करा. शेवटी मीठ घाला, अन्यथा बटाटे आणि कांदे पाणी सोडतात. चला बनवूया! कुरकुरीत चिली फिश



Web Title: read how to make tadka raita at home