इडलीच्या भांड्याशिवाय बनवा इडली, जाणून घ्या रेसिपी

कोल्हापूर : दक्षिण भारतीय पदार्थांपैकी इडली मोठ्या प्रमाणावर प्रसिद्ध आहे. नाश्त्यापासून ते अगदी कोणत्याही वेळी खाण्यासाठी इडली चालते. इडली तयार करणं खूप सोपं आहे. मात्र त्यासोबत लागणारं सांबर, चटणी यासाठी वेळ लागतो. तुम्हाला इडली खाण्याची इच्छा झाली तर इडली आणि शेंगदाण्याची चटणी हा पर्याय ठरू शकतो. इडली करण्यासाठी त्याचं भांडं किंवा स्टँड लागतं. पण त्याशिवायही तुम्ही मऊ इडली तयार करू शकता. सोबतीला शेंगदाण्याची चटणी त्याची चव वाढवेल. शेंगदाण्याच्या चटणीला कढीपत्ता आणि मोहरीची फोडणी दिल्यास उत्तमच. कृती - इडलीचं पीठ तयार करा, एका बाऊलमध्ये रवा आणि दही हे समप्रमाणात घ्या. त्यांचे मिश्रण एकजीव करा.

पिठाच्या मिश्रणात मीठ घाला आणि मिक्स करा. पीठ थोडं पातळ करण्यासाठी त्यात पाणी घाला, त्यानंतर काही वेळ झाकून ठेवा.

इडली करण्यासाठी पॅनमध्ये थोडं पाणी घ्या. पाणी गरम झालं की त्यावर इडलीचं भांडं किंवा लहान वाटी ठेवा.

लोणी किंवा तेलासह लहान बाऊलमध्ये इडलीचे पीठ चेक करा. ते जर जास्त घट्ट असेल तर पाणी घाला आणि मिश्रण नीट करा. हे खूप घट्ट किंवा खूपच पातळ होऊ नये.

पीठामध्ये ईनो किंवा फ्रूट सॉल्ट घाला. ते पीठामध्ये नीट मिक्स करा. बाऊल किंवा वाटीमध्ये पीठ घाला. त्यानंतर ज्या बाऊलमध्ये वाटी ठेवली आहे त्यावर एक प्लेट झाका. त्यानंतर बाऊल पॅनमध्ये प्लेटवर ठेवा आणि 8 ते 10 मिनिटं झाकून ठेवा.

शेवटी शेंगदाण्याची चटणी झटपट तयार करा. त्यासाठी शेंगदाणे, आले, लसूण, हिरव्या मिरच्या, चिंच, मीठ एकत्र करा. त्यामध्ये थोडं पाणी घालून पेस्ट तयार करण्यासाठी मिक्सरला लावा.

Web Title: recipe of how to make idli and chutney in kolhapur