भाताचे खमंग पकोडे; रेसिपी नक्की ट्राय करा

कोल्हापूर : असे म्हंटले जाते की पकोडे हा पदार्थ गुजरात मधून इकडे आला आहे. खरंतर तो भारतामध्ये खूप लोकप्रिय झाला. पकोडे हा शब्द पक्वटा म्हणजेच शिजलेला लाडवाच्या आकाराचा गोळा असा आहे. पकोडे सहसा स्नॅकमध्ये किंवा तोंडाला खमंग चव यायला म्हणून आपण खातो. पकोडे भारतातील विविध भागांमध्ये विविध नावाने ओळखले जातात. फुकुरे, भजीया, भजा, भजी, भाजी या विविध नावांनी प्रसिद्ध आहेत. भात हा जगातील सर्वात जास्त भागांमधे खाल्ला जाणारा पदार्थ आहे. भाताचे पकोडे बणवन्यासाठी शिजलेला भात वापरला जातो. ते खुसखुशीत बनवण्यासाठी इतर सामग्रीच वापर केला जातो. ही एक खूप सरळ आणि सोपी रेसिपी आहे. ज्याला खूप कमी वेळात बनवता येते. टोमॅटो केचप, पुदिना आणि धनेची चटणी, चिंचेचा कोळसोबत खाऊ शकता. थंडीच्या दिवसांत तुम्ही चहासोबतही याचा आनंद घेऊ शकता. भाताचे पकोडे तयारीसाठी वेळ : 30 मिनिट

पूर्ण होण्याचा वेळ : 30 मिनिट साहित्य : 2 कप शिजवलेला भात, 100 ग्रॅम बेसन, 1 बारीक चिरलेला कांदा, 1 खिसलेले गाजर, 3 बारीक चिरलेल्या मिरच्या, 2 लसूनाच्या कुड्या ,2 लवंगी, 100 ग्रॅम आले.

1/2 चमचा गरम मसाला

1/2 धने पावडर

1/2 मिरची पावडर

1/2 आमसूल पावडर

1/2 चमचा चाट मसाला

मीठ चवीनुसार

फोड नी साठी तेल कृती : 1. एका मोठ्या वाटीमध्ये भात, चिरलेला कांदा, गाजर, चिरलेले आले आणि लसूण, मसाले आणि बेसन पीठ घ्यावे. 2. वाटीमध्ये 2/3 चमचे घालून मिश्रण एकत्र करून ते एकजीव होईपर्यंत मळून घ्यावे. 3. तयार झालेले पीठ 15 मिनिटे झाकून ठेवावे. 4. एका मोठ्या कढईमध्ये तेल गरम करावे. 5. तेल गरम झाले की नाही हे पाहण्यासाठी एक छोटा गोळा टाकून पहावा. जर तेल चांगले गरम झाले असेल तर तर तेलात टाकलेले गोळे लगेचवर येतील आणि त्याला रंगही चढेल. 6. तुमच्या कढईत जितकी जागा असेल तितके चमचाने गोळे सोडून घ्यावे. ते एकमेकांना चिकटणार नाहीत याची काळजी घ्यावी. 7. 2-3 मिनिटे तळून घ्यावे. कारण पकोडे चांगले खुसखूशीत व्हायला हवेत. त्यांना रंगही येऊ द्यावा. 8. खासकरून ही गोष्ट लक्षात असुदे की आपण पकोडे कढईतून बाहेर काढल्यानंतर त्यात जास्त उष्णता असल्याने त्याचा रंग बदलतो. त्यामुळे ते जास्त वेळ तळू नयेत. 10. तुमचे पकोडे खाण्यासाठी तयार आहेत. तुमच्या आवडत्या चटणीसोबत गरमागरम पकोड्यांचा आस्वाद घ्यावा.

