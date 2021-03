सतरंगी चविष्ट बिर्याणी बनवण्याची सोपी रेसिपी; नक्की ट्राय करा

कोल्हापूर : खवय्ये ज्याप्रमाणे मासांहारी बिर्याणीला पसंती देतात. त्याचप्रमाणे ते शाकाहारीलाही पसंती दर्शवतात. याच शकाहारी बिर्याणीची साधी सोपी रेसिपी आपण आज पाहणार आहोत. जी तुम्ही घरच्या घरी अगदी थोड्या साहित्याचा वापर करुन बनवू शकता. साहित्य - 20 ग्रॅम लाल गाजर

20 ग्रॅम फ्रेंच बीन्स

20 ग्रॅम बेल पेपर

125 ग्रॅम बिरयानी तांदूळ

20 ग्रॅम ब्राउन कांदा

30 ग्रॅम दही

चवीनुसार मीठ

10 ग्रॅम पुदीना

15 ग्रॅम तूप

5 ग्रॅम काजू पेस्ट

1 ग्रॅम हळद पाउडर

1 ग्रॅम लाल मिरची पाउडर

1 ग्रॅम पिळवी मिरची पाउडर

1 ग्रॅम हिरव्या मिरची पाउडर

1 ग्रॅम इलायची पाउडर

3 मिली केवडा पानी

3 मिली केसर पानी

2 हरवी मिरची

1 ग्रॅम गरम मसाला

10 मिली खाद्यतेल कृती - साऱ्या भाज्यांना कट करा आणि वेगवेगळे ठेवा. भात शिजवून घ्या आणि त्यामध्ये 80% या भाज्या शिजवून घ्या. मातीच्या भांड्यात या भाज्या एकत्र करा. हळद पावडर, दही, काजू पेस्ट, मिरची पावडर, केवडा पाणी आणि पुदिन्याची पाने. तळलेला कांदा हे सगळे मिश्रण एकत्र करून घ्या. शिजलेल्या भाताला तुपासोबत आणि गरम मसाल्यासह कांद्यासोबत एकत्र करून घ्या. भांड्याला रोटीच्या साहाय्याने पॅक करा आणि पंधरा मिनिटांसाठी ओव्हनमध्ये ठेवा. तुमची गरम गरम बिर्याणी तयार होईल.

