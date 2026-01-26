Republic Day 2026 Special Recipe: प्रजासत्ताक दिनासाठी परफेक्ट रेसिपी! तिरंग्याच्या रंगात रंगलेलं स्वादिष्ट सँडविच, लगेच ट्राय करा

republic day 2026 tricolor sandwich recipe at home: प्रजासत्ताक दिनानिमित्त कमी वेळेत तिरंगा रेसिपी बनवायची असेल तर तिरंगा सँडविच उत्तम पर्याय आहे. तिरंगा सँडविच ही एक उत्तम आणि आकर्षक रेसिपी आहे. हिरवा, पांढरा आणि केशरी रंग असलेले हे सँडविच पाहायला जितके सुंदर आहे, तितकेच चवीला देखील अप्रतिम लागते. विशेष म्हणजे ही रेसिपी बनवण्यासाठी फारसा वेळ लागत नाही आणि लागणारे साहित्यही सहज घरात उपलब्ध असते. लहान मुलांपासून मोठ्यांपर्यंत सगळ्यांनाच हे सँडविच नक्की आवडते. प्रजासत्ताक दिनाच्या खास दिवशी नाश्ता किंवा स्नॅक्समध्ये काहीतरी वेगळं, देशभक्तीने भरलेलं बनवायचं असेल, तर ही तिरंगा सँडविच रेसिपी नक्की ट्राय करा. चला तर मग जाणून घेऊया हे सँडविच बनवण्यासाठी कोणते साहित्य लागते आणि कृती काय आहे. .तिरंगा सँडविच बनवण्यासाठी लागणारे साहित्य ब्रेड स्लाईस - ६उकडलेले बटाटे - २उकडलेले वाटाणे - १/२ कपपालक किंवा कोथिंबीरची पाने - १ कपपनीर - १/२ कप (किसलेले)हिरवी मिरची - १ (ऐच्छिक)चवीनुसार मीठलिंबाचा रस - थोडासाबटर किंवा हिरवी चटणी - लावण्यासाठी.हिरवा थर पालक/कोथिंबी, हिरव्या मिरच्या, मीठ आणि लिंबाचा रस मिक्सरमध्ये बारीक करा. या थरामुळे चवीला पूर्ण ताजेपणा येतो. पांढरा थरकिसलेल्या चीजमध्ये थोडे मीठ घाला. हवे असल्यास, तुम्ही थोडे दही देखील घालू शकता.केशर थरउकडलेले बटाटे आणि वाटाणे मॅश करा, मीठ घाला आणि हलके मिसळा..सँडविच बनवण्याची कृतीसर्वात आधी एका ब्रेडवर हिरवा थर लावा.त्यावर दुसरी ब्रेड ठेवा आणि पांढरा थर पसरवा.आता तिसरी ब्रेड ठेवा आणि त्यावर केशरीचा थर लावा.वर ब्रेड ठेवा आणि हलके दाबा.तुम्हाला हवे असल्यास, तुम्ही सँडविच पॅनवर हलके भाजू शकता किंवा ते जसे आहे तसे सर्व्ह करू शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.