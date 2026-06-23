दक्षिण भारतात लोक 'केळीच्या पानावर' का जेवतात ? जाणून घ्या यामागचं विज्ञान !

दक्षिण भारतात आजही हॉटेल असो किंवा घर, केळीच्या पानावर जेवण्याची परंपरा मोठ्या अभिमानाने पाळली जाते. उत्तर भारतातही पूर्वी पंगतींमध्ये केळीची पाने वापरली जायची. केळीच्या पानावर जेवणे ही फक्त एक जुनी परंपरा नसून, त्यामागे प्रगत विज्ञान आणि आयुर्वेदाचे अनेक फायदे आहेत. जाणून घ्या, स्टील किंवा प्लास्टिकच्या प्लेट्स सोडून केळीच्या पानावर का जेवले पाहिजे.२ हजार वर्षांचा इतिहास आणि संस्कृतीदक्षिण भारतातील 'संगम साहित्यात' (सुमारे २००० वर्षांपूर्वीचे साहित्य) केळीच्या पानावर जेवण्याचा उल्लेख येतो. सनातन परंपरेत याला शुद्ध आणि पवित्र मानले गेले आहे. केळीच्या पानावर सर्वांनी एकत्र जमिनीवर बसून जेवणे हे नम्रता आणि समानतेचे प्रतीक मानले जाते..आयुर्वेद काय सांगतो ?आयुर्वेदानुसार, केळीच्या पानावर जेवल्याने शरीरातील वात, पित्त आणि कफ हे तिन्ही दोष संतुलित राहतात.पचनक्रिया सुधारते: केळीच्या पानाची हिरवी त्वचा मऊ आणि थंड असते, ज्यामुळे अन्न लवकर थंड होते आणि पोटातील 'जठराग्नी' संतुलित राहते.भूक वाढते: पानावरून येणारा नैसर्गिक सुवास मनाला शांत करतो आणि भूक वाढवण्यास मदत करतो.केमिकल फ्री: प्लास्टिक किंवा थर्माकॉलच्या प्लेट्ससारखे यातून कोणतेही विषारी घटक (Toxins) अन्नात मिसळत नाहीत..वैज्ञानिक कारणे आणि आरोग्याला होणारे फायदेअँटी-ऑक्सिडंट्सचा खजिना: केळीच्या पानात 'पॉलिफेनॉल्स' (Polyphenols) असतात, जे उत्तमअँटी-ऑक्सिडंट्स आहेत. जेव्हा या पानावर गरम जेवण वाढले जाते, तेव्हा हे पोषक तत्व अन्नात विरघळतात. यामुळे कॅन्सरसारख्या गंभीर आजारांचा धोका कमी होतो.अँटी-एजिंग गुणधर्म (तरुण राहण्यास मदत): पानात असणारे 'एपिगॅलोकॅटेचिन गॅलेट' सारखे घटक शरीरातील पेशींचे नुकसान होण्यापासून वाचवतात, ज्यामुळे वृद्धत्वाची प्रक्रिया मंदावते.जिवाणू आणि बुरशीपासून संरक्षण: केळीच्या पानावर मेणासारखा एक नैसर्गिक थर असतो. यात अँटी-बॅक्टेरियल आणि अँटी-फंगल गुणधर्म असतात, ज्यामुळे अन्नामध्ये हानिकारक बॅक्टेरिया निर्माण होत नाहीत..पर्यावरणपूरक आणि चविष्ट अनुभवकेळीच्या पानावर जेवल्याने अन्नाला एक वेगळीच मातीसारखी सुवासिक चव येते, ज्यामुळे जेवणाची लज्जत वाढते. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, ही पाने बायोडिग्रेडेबल (Biodegradable) असतात. जेवण झाल्यावर अवघ्या काही दिवसांत ती मातीत मिसळून त्याचे उत्तम खत बनते, ज्यामुळे पर्यावरणाला कोणतीही हानी पोहोचत नाही.पानावर जेवण्याचा खास नियमदक्षिण भारतात केळीचे पान वाढताना त्याचे टोकदार टोक नेहमी डाव्या बाजूला ठेवले जाते. तसेच, जेवण झाल्यावर पान स्वतःच्या बाजूने दुमडून (फोल्ड करून) बंद केले जाते, जे या गोष्टीला दाखवते की तुम्ही जेवणामुळे पूर्णपणे तृप्त आणि समाधानी आहात..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.