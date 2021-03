सीख कबाब बनवण्याची सोपी रेसिपी; नक्की ट्राय करा

कोल्हापूर : सीख कबाब हा एक लोकप्रिय नॉनव्हेज रेसिपी आहे. हा एक असा प्रकार आहे जो मांस, चिकण किंवा खीमापासून बनवला जातो. साधारणत: मिनी किंवा चिकन सिलेंडरच्या आकाराच्या मदतीने हा तयार केला जातो. चिरलेला कांदा आणि चटणीसोबत खाल्ला जातो. व्हेजिटेरियन सीख कबाब तुम्ही पार्टीमध्येही सर्व्ह करू शकता. तसेच पिकनिकसाठीही घेऊन जाऊ शकता आणि याची रेसीपी तयार करणेही अतिशय सोपे आहे. तुम्ही लवकरात लवकर ही रेसिपी तयार करू शकता. वेजिटेरियन सीख कबाबसाठी साहित्य - 200 ग्रॅम मेथी प्यूरी

200 ग्रॅम पालक, प्यूरी

1/2 कप उकडलेली चना डाळ

1/2 कप उकडलेले बटाटा

2 चमचे हिरवी मिरची पेस्ट

2 चमचे चिरलेल आलं

2 चमचे लसूण

1-1/2 चमचे मीठ

1/2 चमचे लाल तिखट

तेल कृती - मेथी आणि पालक यांच्या पेस्टला एकत्र शिजवून घ्या. त्यामुळे यातील एक्स्ट्रा पाणी निघून जाईल. ती गाढी होईल. या मिश्रणाला पूर्ण थंड करून घ्या. यामध्ये चणाडाळ मेश केलेला बटाटे घाला. त्यानंतर त्यात तिखट मिरची पावडर टाका आणि ते गाढा होऊ द्या. आता त्याला फोल्ड करून ट्युब पद्धतीचा आकार द्या. आणि हलका तेलाचा हात फिरवून ते पु्न्हा एकदा फोल्ड करा. जर हे मिश्रण थोडा नरम वाटले तर त्याला बांधण्यासाठी त्यामध्ये मैदा किंवा बेसन वापरू शकता.



