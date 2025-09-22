Navaratri Fast Recipe: नवरात्रीचा उपवास करताय? मग सकाळी नाश्त्यात १० मिनिटांत बनवा हेल्दी ड्रायफ्रुट स्मुदी, लगेच नोट करा रेसिपी

शारदीय नवरात्रीच्या उपवासात अनेक लोक करतात. सकाळी नाश्त्यासाठी १० मिनिटांत तयार होणारी रेसिपी सांगणार आहोत.जी तुम्ही सहज तयार करू शकता. .आजपासून शारदीय नवरात्रीला सुरूवात झाली आहे. नवरात्रीच्या उपवासात सात्विक आणि पौष्टिक आहार घेणे महत्त्वाचे आहे. सकाळी नाश्त्यासाठी वेळ कमी असला, तरी तब्येतीला पोषक आणि चविष्ट पर्याय निवडणे गरजेचे आहे. जर तुम्ही नवरात्रीचा उपवास करत असाल, तर ड्रायफ्रुट स्मुदी हा एक उत्तम पर्याय आहे. ही स्मुदी १० मिनिटांत तयार होते. ही स्मूदी प्रथिने, फायबर आणि नैसर्गिक साखर यांनी युक्त आहे. उपवासात थकवा जाणवत असेल, तर ही स्मुदी तुम्हाला ताजेतवाने ठेवेल. जाणून घेऊया नवरात्रीच्या उपवासासाठी ही हेल्दी ड्रायफ्रुट स्मुदी कशी बनवायची आणि साहित्य काय लागते. . ड्रायफ्रुट स्मुदी बनवण्यासाठी लागणारे साहित्यबदामकाजूपिस्ताअक्रोडमखानाअंजीर दूधकेळी.ड्रायफ्रुट स्मुदी बनवण्याची कृतीड्रायफ्रुट स्मुदी बनवण्यासाठी सर्वात आधी एका भांड्यात बदाम, काजू, पिस्ता, अक्रोड, मखाना घ्या. नंतर त्यात दूध मिसळा आणि थोडावेळ झाकून ठेवा. नंतर एका मिक्सरच्या भांड्यात सर्व टाका. नंतर त्यात खजूर आणि केळीचे बारिक तुकडे टाका. नंतर सर्व चांगले बारिक करा. ड्रायफ्रुट स्मुदी तयार आहे. काचेच्या ग्लासमध्ये काढून सर्व्ह करू शकता. .नवरात्रीच्या उपवासासाठी ड्रायफ्रुट स्मुदी का योग्य आहे?ही स्मुदी सात्विक आहे, यात बदाम, खजूर, दूध किंवा दही यासारखे उपवासाला परवानगी असलेले पदार्थ वापरले जातात आणि त्यात धान्य, कांदा किंवा मसाले नसतात..नवरात्रीच्या स्मुदीसाठी वनस्पती-आधारित दूध वापरता येईल का? होय, बदाम दूध किंवा नारळ दूध यासारखे वनस्पती-आधारित दूध उपवासाला अनुकूल आहे आणि व्हेगन स्मुदीसाठी वापरता येईल..ड्रायफ्रुट स्मुदी उपवासात कशी मदत करते?प्रथिने आणि फायबरने युक्त, ही स्मुदी ऊर्जा देते, थकवा टाळते आणि नवरात्रीच्या उपवासात पोट भरलेले ठेवते. .ड्रायफ्रुट स्मुदीत इतर कोणते पदार्थ घालता येतील?केळी, साबुदाण्याची पावडर किंवा मध यासारखे उपवासाला परवानगी असलेले पदार्थ घालता येतील, पण मीठ किंवा मसाले टाळावेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.