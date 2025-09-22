फूड

Navaratri Fast Recipe: नवरात्रीचा उपवास करताय? मग सकाळी नाश्त्यात १० मिनिटांत बनवा हेल्दी ड्रायफ्रुट स्मुदी, लगेच नोट करा रेसिपी

नवरात्रीच्या उपवासासाठी १० मिनिटांत तयार करा पौष्टिक ड्रायफ्रुट स्मुदी
Navaratri Fast Recipe: नवरात्रीचा उपवास करताय? मग सकाळी नाश्त्यात १० मिनिटांत बनवा हेल्दी ड्रायफ्रुट स्मुदी, लगेच नोट करा रेसिपी

Sakal

पुजा बोनकिले
Updated on
Summary

शारदीय नवरात्रीच्या उपवासात अनेक लोक करतात.

सकाळी नाश्त्यासाठी १० मिनिटांत तयार होणारी रेसिपी सांगणार आहोत.

जी तुम्ही सहज तयार करू शकता.

आजपासून शारदीय नवरात्रीला सुरूवात झाली आहे. नवरात्रीच्या उपवासात सात्विक आणि पौष्टिक आहार घेणे महत्त्वाचे आहे. सकाळी नाश्त्यासाठी वेळ कमी असला, तरी तब्येतीला पोषक आणि चविष्ट पर्याय निवडणे गरजेचे आहे. जर तुम्ही नवरात्रीचा उपवास करत असाल, तर ड्रायफ्रुट स्मुदी हा एक उत्तम पर्याय आहे. ही स्मुदी १० मिनिटांत तयार होते. ही स्मूदी प्रथिने, फायबर आणि नैसर्गिक साखर यांनी युक्त आहे. उपवासात थकवा जाणवत असेल, तर ही स्मुदी तुम्हाला ताजेतवाने ठेवेल. जाणून घेऊया नवरात्रीच्या उपवासासाठी ही हेल्दी ड्रायफ्रुट स्मुदी कशी बनवायची आणि साहित्य काय लागते.

Loading content, please wait...
Navratri Festival
food recipe
food news
food news in marathi
food culture
food tips
Food marathi news
Shardiya Navratri
navratri diet plan
Navratri
Navratri Recipe
Navratri Culture
Navratri Celebration

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com