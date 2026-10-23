फूड

जिमला जात नसाल तरी प्रोटीन गरजेचं! सोहा अली खानची 'ही' ओट्स रेसिपी नक्की करा ट्राय

सोहा अली खानची प्रोटीनयुक्त ओट्स रेसिपी घरी कशी बनवायची? ओट्स, प्रोटीन पावडर, चिया सीड्स, जवस, सुका मेवा आणि फळांचा वापर करून तयार करा पौष्टिक नाश्ता.
Soha Ali Khan Special Protein Rich Breakfast

Soha Ali Khan Special Protein Rich Breakfast

sakal

Anushka Tapshalkar
Updated on

नाश्त्यात नेहमी तेच पदार्थ खाऊन कंटाळा आला असेल, तर अभिनेत्री सोहा अली खानची ही खास रेसिपी नक्की ट्राय करा. ओट्स, प्रोटीन पावडर, बिया आणि ताज्या फळांचा वापर करून तुम्ही घरच्या घरी पौष्टिक नाश्ता तयार करू शकता. विशेष म्हणजे, ही रेसिपी बनवण्यासाठी जास्त वेळही लागत नाही.

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