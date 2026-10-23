जिमला जात नसाल तरी प्रोटीन गरजेचं! सोहा अली खानची 'ही' ओट्स रेसिपी नक्की करा ट्राय

नाश्त्यात नेहमी तेच पदार्थ खाऊन कंटाळा आला असेल, तर अभिनेत्री सोहा अली खानची ही खास रेसिपी नक्की ट्राय करा. ओट्स, प्रोटीन पावडर, बिया आणि ताज्या फळांचा वापर करून तुम्ही घरच्या घरी पौष्टिक नाश्ता तयार करू शकता. विशेष म्हणजे, ही रेसिपी बनवण्यासाठी जास्त वेळही लागत नाही..सोहा अली खानने तिच्या इन्स्टाग्राम अकाउंटवर ही रेसिपी शेअर केली आहे. प्रोटीन म्हणजे फक्त जिमला जाणाऱ्या लोकांसाठीच आवश्यक असते, असा अनेकांचा समज आहे. मात्र, महिलांच्या आहारातही प्रोटीनला महत्त्वाचे स्थान आहे. शरीरातील स्नायूंची ताकद टिकवून ठेवण्यासाठी, हाडांच्या आरोग्यासाठी आणि रोगप्रतिकारक शक्तीला मदत करण्यासाठी प्रोटीन आवश्यक असते, असे तिने सांगितले.. साहित्य२० ते २५ ग्रॅम रोल्ड ओट्स२५ ते ३० ग्रॅम मटारपासून तयार केलेली प्रोटीन पावडर१ चमचा हेम्प सीड्स१ चमचा चिया सीड्स१ चमचा जवसाची पूड१ अक्रोड किंवा २ मॅकॅडेमिया नट्सथोडे ब्लूबेरी किंवा स्ट्रॉबेरीचवीनुसार दालचिनी पावडरआवश्यकतेनुसार पाणी किंवा साखर न घातलेले वनस्पतींपासून तयार केलेले दूध.कृती1. सर्वप्रथम एका पातेल्यात ओट्स आणि अर्धा कप वनस्पतींपासून तयार केलेले दूध घ्या. मंद आचेवर ३ ते ५ मिनिटे शिजवा. दूध नसेल, तर तुम्ही पाण्याचाही वापर करू शकता.2. ओट्स मऊ झाल्यानंतर गॅस बंद करा आणि मिश्रण थोडे थंड होऊ द्या.3. त्यानंतर त्यात प्रोटीन पावडर हळूहळू मिसळा. यामुळे पावडरच्या गुठळ्या होणार नाहीत आणि मिश्रण छान एकजीव होईल.4. आता त्यावर हेम्प सीड्स, भिजवलेले चिया सीड्स आणि जवसाची पूड घाला.5. शेवटी त्यावर ब्लूबेरी किंवा स्ट्रॉबेरीचे तुकडे, चिरलेला अक्रोड आणि थोडी दालचिनी पावडर घाला. अशा प्रकारे तुमचा पौष्टिक नाश्ता तयार होईल..प्रोटीनयुक्त नाश्ता का महत्त्वाचा आहे?सोहा अली खानच्या मते, अधिक प्रोटीन मिळवण्यासाठी स्वयंपाकघरात तासन्तास घालवण्याची गरज नाही. साध्या पदार्थांचा वापर करूनही पौष्टिक नाश्ता तयार करता येतो.ओट्समधून फायबर, तर प्रोटीन पावडरमधून प्रथिने मिळू शकतात. चिया सीड्स, जवस आणि अक्रोड यांमधूनही शरीराला उपयुक्त पोषक घटक मिळतात. त्यामुळे संतुलित आहाराचा भाग म्हणून हा नाश्ता घेता येऊ शकतो.मात्र, प्रोटीनची गरज प्रत्येक व्यक्तीचे वय, शारीरिक हालचाल आणि आरोग्य यानुसार बदलते. त्यामुळे आपल्या गरजेनुसार आहारात प्रोटीनचा समावेश करणे महत्त्वाचे आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.