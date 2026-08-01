Mor Kali Recipe: नाश्त्यासाठी काहीतरी लाईट हवंय? बनवा दाक्षिणात्य पद्धतीची चविष्ट 'मोर कली'!

Quick Weight-Loss Breakfast!: सकाळच्या नाश्त्यासाठी काहीतरी हलके, कमी तेलाचे आणि पटकन बनणारे शोधत असाल तर तमिळनाडूचा हा पारंपरिक पदार्थ तुमच्यासाठी सर्वोत्तम पर्याय ठरू शकतो. दही आणि तांदळाच्या पिठापासून तयार होणारी 'मोर कली' ही एक अत्यंत स्वादिष्ट आणि पौष्टिक डिश आहे.उपम्याशी साम्य असणारा हा पदार्थ लहानांपासून मोठ्यांपर्यंत सर्वांनाच आवडतो. सकाळच्या नाश्त्याशिवाय संध्याकाळच्या स्नॅक्ससाठीही हा एक उत्तम पर्याय आहे. . साहित्यतांदळाचे पीठ: १ कपताक (किंवा फेटलेले दही): २ कपफोडणीसाठी: मोहरी, सुकी लाल मिरची, बारीक चिरलेली हिरवी मिरची, कढीपत्ता, हिंगडाळी: १ चमचा चणा डाळ, १ चमचा उडीद डाळतेल: मोहरीचे किंवा नारळाचे तेलइतर: चवीनुसार मीठ आणि थोडे साजूक तूप.Oats Dhokla Recipe: ओट्सची अशी रेसिपी पाहून तुम्हीही म्हणाल, 'हे आधी का नाही माहिती होत?'.मोर कली बनवण्याची सोपी पद्धतमिश्रण तयार कराएका मोठ्या भांड्यात १ कप तांदळाचे पीठ घ्या. त्यात २ कप ताक (किंवा पातळ केलेले दही) आणि चवीनुसार मीठ घालून व्यवस्थित मिक्स करा. मिश्रणात गुठळ्या राहणार नाहीत याची काळजी घ्या..खमंग फोडणी द्यापॅनमध्ये थोडे मोहरीचे किंवा नारळाचे तेल गरम करा. त्यात मोहरी, सुकी लाल मिरची, हिरवी मिरची, चणा डाळ, उडीद डाळ, कढीपत्ता आणि हिंग घालून मध्यम आचेवर हलके परतून घ्या.शिजवून सेट कराफोडणीत तयार केलेले ताक आणि तांदळाचे पीठ घालून सतत ढवळत राहा. हे मिश्रण उपम्याप्रमाणे घट्ट होईपर्यंत शिजवून घ्या. मिश्रण घट्ट झाल्यावर एका बाऊलमध्ये काढून हलके दाबून सेट करा. त्यानंतर बाऊल प्लेटवर उलटा करून मोर कली बाहेर काढा..Jackfruit Khichdi: तुम्ही कधी 'फणसाची खिचडी' खाल्लीये? ट्राय करा मुघल काळातील या शाही पदार्थाची रेसिपी....आरोग्यासाठी फायदेशीरवरून थोडे साजूक तूप घालून गरमा-गरम मोर कलीचा आस्वाद घ्या. आवडत असल्यास यात बारीक चिरलेल्या भाज्या किंवा भाजलेले शेंगदाणेही घालू शकता. ही डिश पचायला खूप हलकी असते आणि वजन कमी करणाऱ्यांसाठी हा एक आरोग्यदायी नाश्ता आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.