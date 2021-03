होळीनिमित्त घरीच तयार करा स्पेशल नॉन व्हेज रेसिपी

कोल्हापूर : होळीच्या सणाला फक्त काहीच दिवस शिल्लक आहेत. ज्याप्रमाणे तुम्ही या सणाला रंगांमध्ये खेळण्याला पसंती देतात त्यासोबतच काही लोक नॉनव्हेज खाण्यालाही पसंती देतात. उत्तर भारतात जसे बिहार, उत्तर प्रदेश आणि मध्य प्रदेश या राज्यांमध्ये होळीच्या दिनादिवशी नॉनव्हेज शिवाय होळीचा सण साजरा केला जात नाही. परंतु काही वेळा नॉनव्हेज खाऊ नये किंवा याचे प्रमाण जास्त असल्याने लोक बोअर होतात. यामध्ये होळीच्या सणाला तुम्ही जर वेगळी रेसिपी शोधत असाल तर हा लेख जरूर वाचा. कारण यामध्ये आम्ही तुम्हाला सिपंल अशा नॉनव्हेजच्या काही स्वादिष्ट रेसिपी सांगणार आहे. घरी आलेल्या पाहुण्यांना ही तुम्ही या रेसिपीचा पाहुणचार करू शकता आणि या रेसिपी बनवण्यासाठी जास्त मेहनतही करावी लागत नाही. चीज चिकन फिंगर साहित्य - चिकन - 500 ग्राम, चवीनुसार मीठ, कॉर्न फ्लोअर - 3 चमचे, हळद पाउडर -1/2 चमचा, लाल तिखट - 1/2 चमचा, मैदा -2 चमचे, काळी मिरची पाउडर-1/2 चमचा, लसुण पेस्ट-1/2 चमचा, लिंबू रस -1/2 चमचे, तेल - 2 कप, चीज - 1 कप

कृती सुरुवातीला तुम्ही चिकन साफ करून घ्या. यातील हाडे बाजूला करून ते मिक्सरमध्ये बारीक करून घ्या. आता यात तिखट. काळी मिरची, लसूण - आलं पेस्ट हे साहित्य घालून मिक्स करून घ्या. आणि या मिश्रणाला फ्रीजमध्ये ठेवा. कालांतराने हे मिश्रण फ्रीजमधून बाहेर काढल्यावर त्याला फिंगरच्या शेपमध्ये तयार करा आणि याला पॅनमध्ये तेल गरम करून घ्या. आता मैदा आणि कॉर्नफ्लॉवर एकत्र करुन चिकन फिंगरला त्यामध्ये डुबवून तेलामध्ये फ्राय करा. कुरकुरीत चिकन फिंगर तयार आहेत. मेथी चिकन खीमा साहित्य - चिकन - 500 ग्रॅम, मेथी भाजी-150 ग्रॅम, कांदा पेस्ट-1 कप,चवीनुसार मीठ, गरम मसाला-1/2 चमचे, लसुण-आलं पेस्ट-1 चमचा, हळद-1/2 चमचे, धने पाउडर-1/2 चमचे, मिरची पाउडर-1/2 चमचे, जीरे-1/2 चमचे, कडीपत्ता-2 कृती सुरुवातीला चिकनला साफ करा आणि त्याचे छोटे छोटे तुकडे करून घ्या. यानंतर पॅनमध्ये तेल टाकून त्यांना गरम करून घ्या. गरम झाल्यानंतर त्यामध्ये जिरे तमालपत्र आलं-लसूण पेस्ट आणि कांद्याची पेस्ट घाला. काही वेळाने या पॅनमध्ये आणि हे तयार झालेले मिश्रण एकत्र करून घ्या आणि साधारणत: आठ ते दहा मिनिटांसाठी हे शिजायला ठेवा. या मिश्रणात चिकन घालून शिजण्यासाठी ठेवा. आता या शिजलेल्या पदार्थावर मेथी घाला आणि वाफेवर ते पुन्हा एकदा वाफवून घ्या. चिकन पॉपकॉर्न - साहित्य - चिकन - 500 ग्रॅम, तेल -1 कप, गरम मसाला -1/2 चमचा, चवीनुसार मीठ, हळद-1 चमचा, लिंबू रस- 1/2 चमचा, ब्रेड चूरा-1/2 कप, मक्का पीठ-2 चमचा, आलं पेस्ट-1/2 चमचे, लसुण पेस्ट-1/2 चमचा, लाल मिरची पाउडर-1/2 चमचा कृती प्रथम हे सर्व पदार्थ एका भांड्यात घेऊन मिक्स करा.आता या मिश्रणात मक्याचे पीठ घालून त्यासोबत ब्रेडचा चुरा एकत्र करून घ्या. यानंतर चिकण साफ करून त्याचे छोटे-छोटे पीस कट करून घ्या. पॅनमध्ये तेल गरम करण्यासाठी ठेवा. आता मिक्स केलेले मिश्रणमध्ये चिकनला बुडवून घ्या आणि तेलामध्ये तांबूस कलर येईपर्यंत ते फ्राय करा. यानंतर तुमच्या आवडत्या चटणीसोबत ते खाऊ शकता.

Web Title: special non veg recipe for holi celebration in kolhapur