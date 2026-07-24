Spinach Cheese Sweet Corn Mini Paratha: मुलांच्या डब्यासाठी बेस्ट! पालक-चीज-स्वीट कॉर्नचे मिनी पराठे एकदा नक्की ट्राय करा

Kids Lunchbox and Breakfast Recipes: दररोज नाश्त्यात किंवा मुलांच्या डब्यात काय द्यायचं, हा अनेक पालकांसमोरचा प्रश्न असतो. अशा वेळी पालक, स्वीट कॉर्न आणि चीज यांचा वापर करून बनवलेले मिनी स्टफ्ड पराठे हा एक उत्तम पर्याय ठरू शकतो. हे पराठे चवीला भन्नाट, दिसायला आकर्षक आणि पौष्टिक असल्यामुळे लहानांपासून मोठ्यांपर्यंत सर्वांनाच आवडतात. चला तर मग जाणून घेऊया ही सोपी रेसिपी..साहित्यकणकेसाठी१½ कप गव्हाचे पीठ½ कप पालकाची प्युरीचवीनुसार मीठआवश्यकतेनुसार पाणी.Khichu Recipe: नाश्त्याला ट्राय करा गुजराती 'खीचू'; पावसाळ्यात मन जिंकेल हा गरमागरम पदार्थ.सारणासाठी½ कप उकडलेले स्वीट कॉर्न¼ कप बारीक चिरलेली ढोबळी मिरची¼ कप किसलेले चीजचवीनुसार मीठ½ टीस्पून ओरिगॅनो½ टीस्पून चिली फ्लेक्सभाजण्यासाठीतूप किंवा तेल.कृतीएका भांड्यात गव्हाचे पीठ, पालकाची प्युरी, मीठ आणि आवश्यकतेनुसार पाणी घालून मऊसर पीठ मळून घ्या.हे पीठ १५ मिनिटे झाकून बाजूला ठेवा.दुसऱ्या भांड्यात उकडलेले स्वीट कॉर्न, ढोबळी मिरची, किसलेले चीज, मीठ, ओरिगॅनो आणि चिली फ्लेक्स घालून नीट एकत्र करा.आता पिठाचे छोटे गोळे करून त्यामध्ये तयार सारण भरा आणि हलक्या हाताने लाटून मिनी पराठे तयार करा.गरम तव्यावर तूप किंवा तेल लावून हे पराठे मंद ते मध्यम आचेवर दोन्ही बाजूंनी सोनेरी आणि कुरकुरीत होईपर्यंत भाजून घ्या.गरमागरम पराठे दही, टोमॅटो सॉस किंवा आवडत्या डिपसोबत सर्व्ह करा..Cheese Omelette Paratha: ब्रेड-ऑम्लेटला द्या ब्रेक! रविवारी बनवा हा भन्नाट चिज ऑम्लेट पराठा.टीपमुलांसाठी बनवत असाल तर चिली फ्लेक्सचे प्रमाण कमी ठेवा. अधिक पौष्टिक बनवण्यासाठी सारणात किसलेले गाजर किंवा पनीरही घालू शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.