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Spinach Cheese Sweet Corn Mini Paratha: मुलांच्या डब्यासाठी बेस्ट! पालक-चीज-स्वीट कॉर्नचे मिनी पराठे एकदा नक्की ट्राय करा

Spinach Cheese Sweet Corn Mini Paratha Recipe: मुलांच्या डब्यासाठी पौष्टिक, चीजी आणि चविष्ट पालक-स्वीट कॉर्न मिनी पराठ्यांची झटपट रेसिपी; नक्की करून पाहा.
Spinach Cheese Sweet Corn Mini Paratha

Spinach Cheese Sweet Corn Mini Paratha

sakal

Anushka Tapshalkar
Updated on

Kids Lunchbox and Breakfast Recipes: दररोज नाश्त्यात किंवा मुलांच्या डब्यात काय द्यायचं, हा अनेक पालकांसमोरचा प्रश्न असतो. अशा वेळी पालक, स्वीट कॉर्न आणि चीज यांचा वापर करून बनवलेले मिनी स्टफ्ड पराठे हा एक उत्तम पर्याय ठरू शकतो. हे पराठे चवीला भन्नाट, दिसायला आकर्षक आणि पौष्टिक असल्यामुळे लहानांपासून मोठ्यांपर्यंत सर्वांनाच आवडतात. चला तर मग जाणून घेऊया ही सोपी रेसिपी.

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