High-Protein Recipes: दिवसाची सुरुवात एनर्जीने करा! 10 मिनिटांत बनवा हेल्दी अन् टेस्टी 'स्प्राऊट्स पोहे'

Easy Breakfast Recipes: सकाळच्या ब्रेकफास्टसाठी नेहमीच जड आणि तळलेले पदार्थ खाण्याची सवय असते, पण आज आम्ही तुम्हाला एक हेल्दी आणि टेस्टी पर्याय दाखवणार आहे – स्प्राउट्स पोहा! साध्या पोह्यांमध्ये मूग स्प्राउट्स घालून त्याला प्रोटीन आणि फायबरचा बूस्ट देणारी एकदम सोपी रेसिपी. फक्त चवीलाच छान नाही, तर सकाळपासून दिवसभर ताजंतवानं ठेवणारे हे पोहा तुमच्या दिवसाची सुरुवात एनर्जी आणि उत्साहाने करतात. चला, आता पाहूया हे स्वादिष्ट आणि पौष्टिक पोहे कसा बनवायचा!.साहित्यजाड पोहे – 1½ कपमूग – 1 कपपाणी – आवश्यकतेनुसारहळद – चिमूटभरसाखर – 2 टेबलस्पूनमीठ – चवीनुसारतेल – 1½ टेबलस्पूनमोहरी – 1 टीस्पूनकढीपत्ता – 2-3 पानेहिंग – ¼ टीस्पूनबटाटा – 1 (चिरलेला)आलं-मिरची पेस्ट – 1 टेबलस्पूनकांदा – 1 (बारीक चिरलेला)लिंबाचा रस – चवीनुसारकोथिंबीर – सजावटीसाठीशेव – सजावटीसाठी.कृतीमूग स्वच्छ धुऊन 1–2 वेळा पाण्याने रिन्स करा आणि नंतर ते पाण्यात सुमारे 8 तास भिजत ठेवा. भिजवलेले मूग पाण्याशिवाय स्वच्छ कापडात बांधा आणि त्याला झाकून ठेवा. अंदाजे 8–10 तासांनंतर मूगाचे स्प्राउट्स तयार होतील, जे पोहे किंवा इतर रेसिपीजमध्ये वापरण्यासाठी तयार असतील..पोहे बनवण्याची कृती- पोहे स्वच्छ धुऊन घ्या आणि त्यात हळद, साखर, मीठ आणि 1 कप पाणी घालून नीट मिक्स करा. - पोहे सुमारे 5–7 मिनिटे भिजत ठेवा. - त्यानंतर कढईत तेल गरम करा आणि त्यात मोहरी, कढीपत्ता आणि हिंग घाला. - त्यावर चिरलेले बटाटे घालून परता आणि हळद व मीठ घालून झाकण ठेवून 1–2 मिनिटे शिजू द्या. - नंतर त्यात आलं-मिरची पेस्ट आणि बारीक चिरलेला कांदा घालून परता. - त्यावर स्प्राउट्स (मूग) घाला आणि थोडे पाणी टाकून झाकण ठेवून बटाटे पूर्ण शिजेपर्यंत शिजू द्या. - बटाटे शिजल्यावर भिजवलेले पोहे घाला, त्यात लिंबाचा रस आणि कोथिंबीर टाका, हलक्या हाताने मिक्स करा आणि झाकण ठेवून 2 मिनिटे वाफ येऊ द्या..फायदे स्प्राउट्समुळे प्रोटीन आणि फायबर भरपूर मिळते.पचायला हलके आणि एनर्जी देणारे आहे.हेल्दी, टेस्टी आणि पटकन तयार होणारी रेसिपी आहे.