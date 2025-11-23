फूड

Sunday Morning Breakfast: रविवारी सकाळी नाश्त्यात झटपट बनवा 'पालक स्प्रींग रोल', सोपी आहे रेसिपी

Palak Spring Rolls Recipe: सकाळी नाश्त्यात तुम्हाला 'पालक स्प्रींग रोल' बनवायचा असेल तर ही सोपी रेसिपी नक्की ट्राय करु शकता.
Palak Spring Rolls Recipe:

Palak Spring Rolls Recipe:

Sakal

पुजा बोनकिले
Updated on

Palak Spring Rolls Recipe: रविवारची सकाळ म्हणजे निवांतपणा, आराम आणि घरातल्या सगळ्यांसाठी काहीतरी खास बनवण्याची वेळ असते. अशा वेळी नाश्त्यात पटकन तयार होणारा आणि सगळ्यांना आवडणारा पदार्थ शोधत असाल, तर 'पालक स्प्रींग रोल' बनवू शकता. हिरव्या ताज्या पालकाची पौष्टिकता, कुरकुरीत रोलची चव आणि घरच्या घरी बनवण्याची सोपी पद्धत यामुळे हा पदार्थ मुलांपासून मोठ्यांपर्यंत प्रत्येकाचा फेव्हरेट बनतो. विशेष म्हणजे, हा स्प्रिंग रोल तयार करायला फार वेळ लागत नाही आणि त्यासाठी लागणारी साहित्येही घरात सहज मिळतात. 'पालक स्प्रींग रोल' बनवण्यासाठी कोणते साहित्य लागते आणि कृती काय आहे हे जाणून घेऊया.

Loading content, please wait...
recipe
food recipe
food news
food news in marathi
breakfast
food culture
food tips
food section
Food marathi news
Cooking

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com