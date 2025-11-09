Sunday Morning Breakfast Recipe: रविवारी सकाळच्या नाश्त्यात झटपट बनवा चवदार ठेचा सँडविच, सोपी आहे रेसिपी

High Protein Thecha Sandwic: रविवार म्हणजे अनेकांचा सुट्टींचा दिवस...! या दिवशी नाश्त्यात काहीतरी झटपट आणि चविष्ट खायचं असतं. त्यासाठी ठेचा सँडविच ही एक परफेक्ट रेसिपी आहे. मराठी घराघरात प्रसिद्ध असलेला ठेचा. हा ठेचा हिरवी मिरची, लसूण, शेंगदाणे टाकून बनवला जातो. ही रेसिपी बनवणे खुप सोपे आहे. तुम्ही कमी वेळेत हा पदार्थ बनवू शकता. तुम्हाला झणझणीत आणि तिखट खावेसे वाटत असेल तर ठेचा सँडविच बनवू शकता. तुम्ही सकाळच्या नाश्त्यासाठी किंवा संध्याकाळच्या हलक्या खाण्यासाठी सहज बनवू शकता. रविवारी सुट्टीच्या सकाळी गरमागरम चहा आणि या झणझणीत ठेचा सँडविचची जोडी म्हणजे एकदम परफेक्ट कॉम्बो! चला तर मग जाणून घेऊया ठेचा सँडविच बनवण्यासाठी कोणते साहित्य लागते आणि कृती काय आहे. .ठेचा सँडविच बनवण्यासाठी लागणारे साहित्यतेलजीरंहिरवी मिरचीशेंगदाणालसूणमीठकोथिंबीरदहीभाजलेले पनीरटामॅटोकाकडी.ठेचा सँडविच बनवण्याची कृतीठेचा सँडविच बनवण्यासाठी सर्वात आधी ठेचा सँडविच बनवण्यासाठी एका पॅनमध्ये हिरवी मिरची, लसूण, जीर, शेंगदाणे चांगले भाजावे. नंतर मीठ आणि कोथींबीर टाकून चांगले मिक्सरमध्य् बारिक करावे. नंतर हंग कर्डमध्ये ठेचा मिसळावा. नंतर हे मिश्रण दोन ब्रेडच्या स्लाइसवर लावावे नंतर त्यावर भाजलेले पनीर, गोल चिरलेले टोमॅटो, काकडी ठेवावी. नंतर दुसरी ब्रेड स्लाइस ठेवावी आणि पॅनवर बटर लावून तपकिरीहोइपर्यंत भाजून घ्यावे. ठेचा सँडविच तयार आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.