Sunday Special Recipe: रविवारी सकाळी नाश्त्यात बनवा चवदार ब्रेड पिझ्झा, लगेच नोट करा रेसिपी

Easy bread pizza recipe for Sunday breakfast 2025: रविवारची सकाळ खास बनवण्यासाठी काहीतरी चवदार आणि झटपट बनणारा नाश्ता हवा, तर ब्रेड पिझ्झा ही परफेक्ट रेसिपी आहे! रविवारी सकाळी कुटुंबासोबत बसून चटपटीत आणि रुचकर ब्रेड पिझ्झाचा आनंद घ्या. ही रेसिपी खास आहे कारण ती बनवायला सोपी, कमी वेळ लागणारी आणि सर्वांना आवडणारी आहे. घरात उपलब्ध असलेल्या ब्रेड, चीज, भाज्या आणि सॉसच्या मदतीने तुम्ही हॉटेलसारखा पिझ्झा घरीच तयार करू शकता. मुलांपासून मोठ्यांपर्यंत सर्वांना हा नाश्ता नक्कीच आवडेल. विशेष म्हणजे, तुम्ही तुमच्या आवडीप्रमाणे टॉपिंग्ज बदलून ही रेसिपी अधिक वैयक्तिक बनवू शकता. मग, रविवारच्या सुट्टीत कुटुंबाला एकत्र आणण्यासाठी आणि गणेशोत्सवाचा उत्साह वाढवण्यासाठी ही चविष्ट ब्रेड पिझ्झा रेसिपी लगेच नोट करा आणि सकाळी स्वयंपाकघरात जादू करा! चला, रेसिपी जाणून घेऊया आणि रविवारचा नाश्ता बनवूया अविस्मरणीय!.ब्रेड पीज्जा बनवण्यासाठी लागणारे साहित्यब्रेडमायोनिजटोमॅटो सॉसचीझचिली फ्लेक्सओरेगॅनोबारीक चिरलेली शिमला मिरचीबारीक चिरलेला कांदा .ब्रेड पीज्जा बनवण्याची कृतीसर्वात आधी ब्रेडवर मायो, नंतर टोमॅटो सॉस,चीझ टाका. नंतर चिली फ्लेक्स आणि ऑरेगॅनो टाका. नंतर त्यावर दुसरी ब्रेड स्लाइस ठेवा. नंतर त्यावर मायो आणि टोमॅटो सॉस लावा. नंतर चीज, बारीक चिरलेली शिमला मिरची, कांदा, चिली फ्लेक्स टाका. तव्यावर गरम करा. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.