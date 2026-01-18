Sunday Special Recipe: रविवारी नाश्त्याला हेल्दी धमाका! झटपट बनवा 'स्प्राउट पालक टिक्की', रेसिपी लगेच नोट करा

healthy sprout spinach tikki recipe for breakfast: रविवारी सकाळ म्हणजे थोडा निवांतपणा, कुटुंबासोबत वेळ घालवण्याची संधी आणि काहीतरी खास खाण्याची इच्छा असते. मात्र चवदार पदार्थांसोबत आरोग्याची काळजी घेणंही तितकंच महत्त्वाचं असतं. अशा वेळी नाश्त्यासाठी जर हेल्दी, पौष्टिक आणि झटपट तयार होणारी रेसिपी हवी असेल, तर ‘स्प्राउट पालक टिक्की’ हा उत्तम पर्याय आहे.मोड आलेल्या कडधान्यांमध्ये प्रोटीन, फायबर आणि आवश्यक जीवनसत्त्वे भरपूर प्रमाणात असतात, तर पालकामुळे शरीराला आयर्न आणि ऊर्जा मिळते. या दोन्ही घटकांचा संगम म्हणजे चव आणि पोषणाचा परफेक्ट मेळ. विशेष म्हणजे ही टिक्की बनवायला फार वेळ लागत नाही आणि कमी तेलातही छान कुरकुरीत तयार होते. रविवारी नाश्त्याला हेल्दी धमाका करायचा असेल, तर ही ‘स्प्राउट पालक टिक्की’ नक्की ट्राय करा. ही टिक्की बनवण्यासाठी कोणत् साहित्य लागते आणि कृती काय आहे हे जाणून घेऊया. .'स्प्राउट पालक टिक्की' बनवण्यासाठी लागणारे साहित्यपालकपनीरआलंहिरवी मिरचीवाटाणातीळओवामसालेहळदतिखटमीठभाजलेले बेसणचाट मसाला.'स्प्राउट पालक टिक्की' बनवण्याची कृतीसर्वात आधी पालक बारिक चिरावे. स्प्राउट, आलं,हिरवी मिरची, कांदा,वाटाणा सर्व मिक्सरमध्ये चांगले बारिक करावे. हे सारण एका बाउलमध्ये काढा. नंतर त्यात बारिक चिरलेला पालक, पनीर,ओवा,तीळ,मसाले, हळद ,तिखट, मीठ, चाट मसाला, भाजलेले बेसण सर्व चांगले मिसळा. नंतर गोल टिक्की बनवा आणि पॅनमध्ये तेल गरम करून फ्राय करा. तयार टिक्की हिरव्या चटणीसोबत सर्व्ह करु शकता. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.