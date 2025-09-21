Sunday Breakfast Recipe: रविवारी नाश्त्यासाठी बनवा झणझणीत अंडा घोटाळा, आजच लिहून घ्या रेसिपी

थोडक्यात:रविवारच्या खास नाश्त्यासाठी झणझणीत आणि स्वादिष्ट अंडा घोटाळा हा एक उत्तम पर्याय आहे.बनवायला सोपा आणि झटपट तयार होणारा हा घोटाळा सर्व वयोगटांमध्ये लोकप्रिय आहे.खिसलेली अंडी, मसाले आणि कोथिंबीर घालून बनवलेला हा घोटाळा पोळी, पाव किंवा ब्रेडसोबत अप्रतिम लागतो..Spicy Anda Ghotala Recipe: रविवार म्हणजे विश्रांती, मस्ती आणि अर्थातच... खास नाश्ता! आठवडाभराच्या धावपळीमधून थोडा विरंगुळा मिळतो आणि मग घरात सगळ्यांना काहीतरी झणझणीत, चवदार खायची इच्छा होते..मग यंदा नाश्त्यात किंवा ब्रंचसाठी बनवा "अंडा घोटाळा" एक असा स्वाद जो लहानांपासून मोठ्यांपर्यंत सगळ्यांनाच खूप आवडतो. बनवायला सोपा, झटपट तयार होणारा आणि चवीलाही भरपूर! चला तर मग, ही सोपी आणि स्वादिष्ट रेसिपी लगेच लिहून ठेवा....Pune Tourism: पुणेकरांसाठी आनंदाची बातमी! आता PMPMLची पानशेत पर्यटन बससेवा सुरु; जाणून घ्या तिकीट दर... .साहित्यउकडलेली अंडी – 4कांदे – 2 मध्यम (बारीक चिरून)टोमॅटो – 2 मध्यम (बारीक चिरलेले)हिरव्या मिरच्या – 2 (चिरून)लसूण – 4-5 पाकळ्या (ठेचून)आले – 1 इंच तुकडा (ठेचून)हळद – ½ टीस्पूनलाल तिखट – 1 टीस्पून (चवीनुसार)गरम मसाला – ½ टीस्पूनमीठ – चवीनुसारकोथिंबीर – सजावटीसाठीतेल – 2 टेबलस्पून.कृती- अंडी सोलून घ्या आणि ते खिसुन घ्या.- कढईत तेल गरम करून त्यात लसूण, आले आणि हिरव्या मिरच्या परतून घ्या.- मग त्यात चिरलेला कांदा टाकून गुलाबी रंग येईपर्यंत परता.- आता टोमॅटो टाकून मऊ होईपर्यंत शिजवा.- त्यात हळद, तिखट, गरम मसाला, आणि मीठ घालून सगळं छान परतून घ्या.- मग त्यात खिसलेले अंडी टाकून सगळं एकत्र करा आणि ५ मिनिटं मध्यम आचेवर झाकण ठेवून शिजवा.- वरून बारीक चिरलेली कोथिंबीर घालून सजवा..Atal Pension Yojana: खुशखबर! आता सरकार देत दर महिन्याला 1000 ते 5000 रुपये पेंशन, कोणती ती योजना जाणून घ्या .FAQs1. अंडा घोटाळा किती वेळात तयार होतो? (How much time does Egg Ghotala take to prepare?)साधारणतः २०–२५ मिनिटांत अंडा घोटाळा तयार होतो.2. अंडा घोटाळा कोणत्या प्रकारे खायला चविष्ट लागतो? (What is the best way to serve Egg Ghotala?)अंडा घोटाळा गरमागरम पोळी, पाव, पराठा किंवा ब्रेडसोबत खायला उत्तम लागतो.3. अंडा घोटाळा अधिक चविष्ट कसा बनवता येईल? (How can Egg Ghotala be made more flavorful?)कांदापोठ मसाला, थोडासा बटर आणि चवीनुसार लिंबू रस घातल्यास अंडा घोटाळा अधिक चविष्ट होतो.4. या रेसिपीत अंडी खिसावी लागतात का? (Do the eggs need to be grated in this recipe?)होय, खिसलेली अंडी वापरल्यामुळे मसाल्यात नीट मिसळतात आणि घोटाळ्याला खास टेक्स्चर मिळतं..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.