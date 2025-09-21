फूड

Sunday Breakfast Recipe: रविवारी नाश्त्यासाठी बनवा झणझणीत अंडा घोटाळा, आजच लिहून घ्या रेसिपी

Spicy Anda Ghotala For Sunday Breakfast: रविवार आला की नक्की काहीतरी खास हवंच, नाही का? मग यंदा बनवा झणझणीत अंडा घोटाळा. एक असा स्वाद जो सगळ्यांनाच आवडेल चला, रेसिपी लगेच लिहून ठेवा
Spicy Anda Ghotala For Sunday Breakfast

Spicy Anda Ghotala For Sunday Breakfast

Esakal

Monika Shinde
Updated on

थोडक्यात:

  1. रविवारच्या खास नाश्त्यासाठी झणझणीत आणि स्वादिष्ट अंडा घोटाळा हा एक उत्तम पर्याय आहे.

  2. बनवायला सोपा आणि झटपट तयार होणारा हा घोटाळा सर्व वयोगटांमध्ये लोकप्रिय आहे.

  3. खिसलेली अंडी, मसाले आणि कोथिंबीर घालून बनवलेला हा घोटाळा पोळी, पाव किंवा ब्रेडसोबत अप्रतिम लागतो.

Loading content, please wait...
Eggs
Break
egg receipe
breakfast
Egg Benefits

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com