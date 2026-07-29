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Pumpkin Jowar Idli: कमी तेल, भरपूर पोषण! नाश्त्यासाठी झटपट बनवा गरमागरम 'भोपळा-ज्वारी इडली'

High-Fiber Jowar Idli: फायबर आणि प्रोटीनने भरपूर, वजन नियंत्रणात ठेवण्यासोबतच पचनासाठी उत्तम; पाहा झटपट होणारी सोपी रेसिपी...
Make Fiber Rich and Gut Friendly Pumpkin Jowar Idli for Healthy Breakfast

Make Fiber Rich and Gut Friendly Pumpkin Jowar Idli for Healthy Breakfast

sakal

सकाळ डिजिटल टीम
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Superhealthy Pumpkin Jowar Idli: नेहमीची तांदळाची इडली खाऊन कंटाळा आला असेल, तर ज्वारीचा रवा आणि ताजी लाल भोपळ्याची फोड वापरून बनवलेली ही इडली एक उत्तम पर्याय आहे. हळदीच्या किंवा केळीच्या पानावर वाफवल्यामुळे या इडलीला एक अप्रतिम नैसर्गिक सुगंध येतो. पौष्टिक घटकांनी समृद्ध असलेली ही रेसिपी पचनास हलकी असून लहान मुलांपासून मोठयांपर्यंत सर्वांसाठीच फायदेशीर आहे.

पाहा ही चविष्ट आणि पौष्टिक इडली कशी बनवायची-

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