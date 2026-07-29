Pumpkin Jowar Idli: कमी तेल, भरपूर पोषण! नाश्त्यासाठी झटपट बनवा गरमागरम 'भोपळा-ज्वारी इडली'

Superhealthy Pumpkin Jowar Idli: नेहमीची तांदळाची इडली खाऊन कंटाळा आला असेल, तर ज्वारीचा रवा आणि ताजी लाल भोपळ्याची फोड वापरून बनवलेली ही इडली एक उत्तम पर्याय आहे. हळदीच्या किंवा केळीच्या पानावर वाफवल्यामुळे या इडलीला एक अप्रतिम नैसर्गिक सुगंध येतो. पौष्टिक घटकांनी समृद्ध असलेली ही रेसिपी पचनास हलकी असून लहान मुलांपासून मोठयांपर्यंत सर्वांसाठीच फायदेशीर आहे.पाहा ही चविष्ट आणि पौष्टिक इडली कशी बनवायची-.साहित्यज्वारीचा रवा: 3/4 कपताजे दही: 1/4 कपलाल भोपळा: 1 कप (किसलेला)ओले खोबरे: 3/4 कप (ताजे किसलेले)मोड आलेली कडधान्ये: 1/2 कप (मूग किंवा मटकी)हिरवी मिरची: 1 (बारीक चिरलेली)लाल तिखट: 1/2 लहान चमचा (आवडीनुसार कमी-जास्त करू शकता)मीठ: चवीनुसारपाणी: गरजेनुसार (अगदी थोडे)हळदीची पाने किंवा केळीची पाने: इडलीच्या पात्रात अंथरण्यासाठी.Kulith Soup: पावसाळा स्पेशल हुलग्याचं माडगं! सर्दी-खोकल्यासाठी घरगुती आणि पारंपरिक उपाय .कृती- एका मोठ्या भांड्यात ¾ कप ज्वारीचा रवा आणि ¼ कप दही एकत्र करा. व्यवस्थित मिक्स करून हे मिश्रण १० मिनिटांसाठी बाजूला ठेवा, जेणेकरून ज्वारीचा रवा मऊ होईल.- रवा भिजल्यानंतर त्यात किसलेला भोपळा, ताजे किसलेले खोबरे, मोड आलेली कडधान्ये, बारीक चिरलेली हिरवी मिरची, लाल तिखट आणि चवीनुसार मीठ घाला. सर्व साहित्य नीट एकत्र मळून घ्या..- या मिश्रणात अगदी थोडे पाणी घाला.(फक्त साहित्य एकत्र येण्यापुरते) मिश्रणाची सुसंगतता (consistency) कटलेट किंवा टिक्कीच्या पीठासारखी घट्ट असावी, पातळ किंवा वाहती (runny) असू नये.- हळदीची पाने किंवा केळीची पाने लहान चौकोनी तुकड्यांमध्ये कापून घ्या. इडलीच्या पात्रातील प्रत्येक साच्यात (mould) पानाचा एक-एक तुकडा ठेवा. यामुळे इडली पात्राला चिकटत नाही आणि पानांचा अप्रतिम सुगंध इडलीमध्ये उतरतो.- तयार पीठाचे लहान गोळे करून इडलीच्या साच्यांमध्ये (पानांवर) ठेवा आणि हलक्या हाताने दाबा..Banana Kofta: रोजच्या भाजीचा कंटाळा आलाय? बनवा कच्च्या केळीचे क्रिस्पी कोफ्ते!.- स्टीमर किंवा इडली कुकरमध्ये पाणी उकळून घ्या. इडलीचे पात्र त्यात ठेवा आणि झाकण लावून १८ ते २० मिनिटे मध्यम आचेवर इडली व्यवस्थित शिजेपर्यंत वाफवून घ्या.- इडली शिजल्यावर गॅस बंद करा आणि २ ते ३ मिनिटे पात्र थोडे थंड होऊ द्या. त्यानंतर हळूवारपणे इडल्या पात्रातून बाहेर काढा..सर्व्हिंग टिपही गरमागरम भोपळा आणि ज्वारी इडली ओल्या नारळाची चटणी, टोमॅटोची चटणी किंवा वरून थोडे साजूक तूप सोडून सर्व्ह करा. आरोग्यासाठी उत्तम आणि चवीला अप्रतिम असा हा नाश्ता नक्की ट्राय करा!.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.