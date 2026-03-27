हॉटेलसारखा क्रीमी, चिजी पनीर घोटाळा आता घरीच! नोट करा झटपट अन् सोपी रेसिपी

Paneer Ghotala Recipe : गुजरातचे सुरत शहर हे केवळ हिऱ्यांच्या व्यापारासाठीच प्रसिद्ध नाही, तर आपल्या चटपटीत आणि चविष्ट स्ट्रीट फूडसाठी सुद्धा जगभरात खूप प्रसिद्ध आहे. सुरतच्या प्रतेक गल्लीत मिळणारा आणि तोंडाला पाणी आणणार असा चविष्ट पनीर घोटाळा आता महाराष्ट्रातील खवय्यांच्याही पसंतीस पडत आहे. दिसायला तो पावभाजीसारखी पण चवीला अत्यंत क्रीमी चिजी आणि मसालेदार असलेली डिश घरी बनवणे अतिशय सोपे आहे..पनीर घोटाळा म्हणजे नक्की काय?पनीरचे तुकडे करण्याऐवजी ते किसून वापरले जातात. भरपूर बटर, चीज आणि पावभाजी मसाल्याचा वापर करून तयार केलेली ही 'ग्रेव्ही' घट्ट अगदी लोण्यासारखी मऊ असते. प्रामुख्याने ही डिश बटरमध्ये परतेलेल्या गरमागरम पावासोबत खाल्ली जाते. तर कसा बनवतात हा पदार्थ ही स्टेप बाय स्टेप जाऊन घ्या..आवश्यक साहित्य२०० ग्रॅम किसलेले पनीर, बारीक चिरलेले २ कांदे, ३ टोमॅटो, १ शिमला मिरची, आले-लसूण पेस्ट, हिरवी मिरची, १ चमचा काश्मिरी लाल तिखट, पावभाजी मसाला १.५ चमचा, बटर, २-३ चीज क्यूब्स, कोथिंबीर आणि चवीनुसार मीठ इतके साहित्य लागते..कृतीसर्वप्रथम एका मोठ्या तव्यावर जर तवा मोठा नसेल तर कढईत भरपूर बटर जसे तुम्हाला ऑईली आवडते तसे आणि त्यात थोडे तेल गरम करा. जिरे, बारीक चिरलेला कांदा घालून गुलाबी रंगावर चांगला परता. आले-लसूण पेस्ट आणि हिरवी मिरची घालून थोडा वेळ परता. आता त्यात बारीक चिरलेला टोमॅटो थोडे मीठ टाका आणि शिमला मिरची घालून टोमॅटो मऊ होईपर्यंत शिजवा..नंतर हळद, लाल तिखट आणि पावभाजी मसाला घालून मसाले तेल सुटेपर्यंत चांगले परतून घ्या. जेवढी तुम्हाला ग्रेव्ही पाहिजे त्यात पाणी घाला. शक्यतो ग्रेव्ही दाटसर करा. उकळी आलानंतर किसलेले पनीर आणि थोडे चीज घालून सर्व मिश्रण मिक्स करा. २-३ मिनिटे वाफ काढल्यानंतर वरून लिंबाचा रस आणि बारीक चिरलेली कोथिंबीर टाका..टिपरेसिपीची खरी चव ही 'पावभाजी मसाल्या'मध्ये दडलेली आहे. तसेच, पनीर कापण्याऐवजी ते किसून वापरल्यामुळे याला एक पोत मिळतो. सर्व्ह करताना वरून किसलेले चीज टाकायला विसरू नका..गरमागरम पनीर घोटाळा दुपारच्या जेवणात किंवा रात्रीच्या डिनरसाठी पावासोबत किंवा पराठ्यासोबत नक्कीच ट्राय करू शकता.