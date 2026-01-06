फूड

Morning Breakfast Recipe: तांदूळ अन् कांदापातपासून बनवा टेस्टी आयते, सोपी आहे रेसिपी

tandalacha pithache aayate recipe: सकाळच्या नाश्त्यासाठी काहीतरी खमंग, कुरकुरीत आणि सोपे हवे असेल तर तांदूळ आणि कांदापातापासून बनवलेले टेस्टी आयते बनवू शकता.
tandalacha pithache aayate recipe:

tandalacha pithache aayate recipe:

Sakal

Puja Bonkile
Updated on

सकाळच्या नाश्त्यासाठी काहीतरी खमंग, कुरकुरीत आणि सोपे हवे असेल तर तांदूळ आणि कांदापातापासून बनवलेले टेस्टी आयते बनवू शकता. तांदळाच्या पीठमुळे कुरकुरीत होतात. हा पदार्थ बनवायला फारसा वेळही लागत नाही. घरात नेहमी उपलब्ध असलेल्या साहित्यापासून ही रेसिपी तयार होते. चला तर मग जाणून घेऊया आयते बनवण्यासाठी कोणते साहित्य लागते आणि कृती काय आहे.

Loading content, please wait...
recipe
food recipe
food news
food news in marathi
breakfast
food culture
food tips
Food marathi news
Home
Cooking

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com