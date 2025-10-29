Finnish Food : हेल्दी आणि ट्रेडिशनल! फिनलंडचे ‘फिनक्रिस्प’ आणि ‘पुला’ ब्रेड का आहेत खास?

Healthy Food : थंड हवामान, स्वच्छ निसर्ग, साधेपणा आणि आपलेपणा या सगळ्यांचे सुंदर मिश्रण म्हणजे फिनलंड. फिनलंडची खाद्यसंस्कृती ही निसर्गाशी जवळीक व ताजे घटक यासाठी प्रसिद्ध आहे. तेथे आरोग्यपूर्ण आहाराला खूप महत्त्व दिले जात असून, रोजच्या स्वयंपाकात मीट, मासे, दुग्धजन्य पदार्थ, भरडधान्य, विविध प्रकारच्या बेरीज, मटार व मशरूम यांचा मोठ्या प्रमाणावर वापर केला जातो. .फिनक्रिस्प आणि पुला हे दोन फिनलंडच्या खाद्यसंस्कृतीमधील ब्रेडचे दोन प्रकार आहेत. तिथे ब्रेड हा केवळ खाण्याचा पदार्थ नसून, तो फिनिश संस्कृतीमधील सामाजिक, ऐतिहासिक आणि पोषणात्मक दृष्ट्या महत्त्वाचा भाग आहे. फिनलंडला पारंपरिक ब्रेड्सचा समृद्ध वारसा असून, तेथे राई, बार्ली, ओट्स अशी अनेक प्रकारची धान्ये आणि स्थानिक पदार्थांचा वापर करून विविध प्रकारचे ब्रेड् तयार केले केले जातात. .त्यापैकी फिनक्रिस्प हा पातळ, कुरकुरीत आणि दीर्घकाळ टिकणारा ब्रेड आहे. तो हलका आणि आरोग्यदायी असून त्यावर लोणी, चीज, मीट, भाज्या असे पदार्थ ठेवून तो नाश्त्यामध्ये किंवा जेवणात खल्ला जातो. १९५२ मध्ये हेलसिंकी ऑलिंपिकमध्ये फिनक्रिस्प प्रथम सादर करण्यात आला. त्या वेळी फिनलंडच्या पारंपरिक राय ब्रेडला आधुनिक रूप देऊन त्याची जगभरात ओळख करून दिली गेली व अल्पावधीतच तो फिनलंड व युरोपभर लोकप्रिय झाला. .या ब्रेडमध्ये ९५ टक्के राईचे पीठ वापरले जाते आणि ते सावरडव्ह पद्धतीने आंबवले जाते. सावरडव्ह म्हणजे कोणतेही कृत्रिम पदार्थ किंवा यीस्ट न वापरता ब्रेडचे पीठ नैसर्गिकरित्या आंबवले जाते. त्यामुळे ब्रेड अधिक चविष्ट आणि पचायला हलका होतो. खमंग आणि किंचित आंबटसर चवीचे फिन क्रिस्प हे पौष्टिक आणि फायबरयुक्त असतात. पुला हा फिनलंडमधील वेलदोड्याची पूड घालून बनवलेला गोड ब्रेड आहे. पुला नेहमी कॉफीबरोबर खाल्ले जातात, त्यामुळे त्याला ‘कॉफी ब्रेड’ असेही म्हटले जाते. गव्हाचे पीठ, दूध, लोणी, साखर व वेलदोड्याची पूड एकत्र करून, त्यात यीस्ट घालून ते पीठ फुलवले जाते. .या बेसिक पिठापासून वेगवेगळ्या आकाराचे व चवीचे पुला बनवले जातात. पिठात सुकामेवा किंवा ताज्या फळांचे तुकडे घातले जातात, तर वरून रंगीबेरंगी बेरीज लावल्या जातात. कधी पिठात दालचिनीची पूड घालून त्याचे रोल बनवले जातात, तर पिठाची वेणी वा कडबोळी बनवून त्यावर जॅम लावला जातो. क्रीम टार्ट, जॅम रोल्स, डोनट्स, सिनॅमन बन्स, फ्रूट डोनट्स हे पुलाचे काही लोकप्रिय प्रकार आहेत. .फिनिश रितीरिवाजानुसार घरी आलेल्या पाहुण्यांना ‘काहवी’ म्हणजे फिनिश कॉफी व पुलाचे कमीत कमी सात प्रकार देण्याची पद्धत आहे. असे हे पुला म्हणजे कुटुंब, पाहुणचार आणि फिनिश परंपरेचं प्रतीक आहेत. सर्व बाल्टिक देशांत नाश्ता, दुपारचे जेवण, रात्रीचा जेवण यांत प्रामुख्याने रायचा किंवा अनेक धान्ये वापरून केलेला ब्रेड खाल्ला जातो. हे सर्व ब्रेड वेगवेगळे आकार देऊन त्या वरती तीळ, खसखस, सुकामेवा असे पदार्थ घालून सजवलेले असतात. फिनलंडमधील ब्रेडचा आणखी एक प्रकार म्हणजे रायच्या रिंग्ज. .रिंगच्या आकाराचे रायचे ब्रेड बनवून ते एका सळीत ओवून थंडीच्या दिवसात खाण्यासाठी ठेवले जातात. हे सर्व ब्रेडचे प्रकार सँडविच करून, गरम सूपमध्ये बुडवून, लोणी, चीज लावून किंवा जेवणातील पदार्थांच्यासह खाल्ले जातात. राईमध्ये भरपूर खनिजे व फायबर असतात. त्याच्या सेवनाने पचन सुधारते; तसेच मधुमेह व हृदयविकार असलेल्यांसाठी ते उपयुक्त ठरतात. .Mysore Bonda Recipe: सकाळच्या नाश्त्यासाठी झटपट 'म्हैसूर बोंडा' बनवा अगदी साऊथ इंडियन स्टाईलने, लगेच लिहून घ्या रेसिपी .फिनक्रिस्प व पुला हे दोन्ही पदार्थ एकमेकांपेक्षा वेगळे असून, फिनलंडच्या खाद्यसंस्कृतीत त्यांनी एक अनोखे स्थान मिळवले आहे. साध्या कुरकुरीत फिनक्रिस्पमध्ये रोजचे आरोग्य दडलेले आहे, तर पुलाच्या गोडव्यात आपुलकी आणि आनंद भरलेला आहे. हे दोन पदार्थ फिनलंडमधील लोकांची जीवनशैली, परंपरा आणि भावना यांचे प्रतीक आहेत.मृणाल तुळपुळे.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.