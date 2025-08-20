History of Tacos: मेक्सिकोची ओळख ठरलेला 'टाको'; आता भारतीय ताटातही लोकप्रिय, जाणून घ्या त्याचा रोचक प्रवास

History of Tacos and Taco Tuesday Tradition: टाको हा मूळचा मेक्सिकोमधील पारंपरिक आणि अतिशय लोकप्रिय असा खाद्यपदार्थ असून त्याचा इतिहास अनेक शतके जुना आहे. टाकोचा उगम मेक्सिकोतील स्थानिक आदिवासी संस्कृतीत झाला. हे आदिवासी लोक मक्याच्या पिठापासून बनवलेल्या पुरीमध्ये मासे, मीट, भाजी असे पदार्थ भरून ती पुरी अर्ध्यामध्ये दुमडून खात असत. साध्या; पण चविष्ट अशा या पदार्थाचा अल्पावधीतच मेक्सिकोभर प्रसार झाला. हाच तो टाको नावाचा पदार्थ पुढे मेक्सिकोची राष्ट्रीय ओळख ठरला. आज मेक्सिकोतील प्रत्येक शहरात आणि गावात अगदी रस्त्याच्या कोपऱ्याकोपऱ्यावर टाकोचे स्टॉल्स आढळतात. .टाको हा शब्द स्पॅनिश भाषेतला असून काहीतरी गुंडाळणे किंवा पॅक करणे या अर्थाने वापरला जातो. त्यामुळे टॉर्टिलामध्ये सारण ठेवून दुमडलेल्या पदार्थाला टाको हे नाव मिळाले. टाको बनवताना वापरले जाणारे टोर्टिला हे कुरकुरीत किंवा मऊ असे दोन्ही प्रकारचे असतात. किसलेले चीज, साल्सा, ग्वाकामोले, सॉर क्रीम, उकडलेला राजमा आणि ताजी लेट्युसची पाने हे त्यात भरल्या जाणाया सारणामधील मुख्य घटक आहेत. तयार टाकोज हातात धरून खाल्ले जातात. त्यासाठी काटा चमचा वा सुरीची जरूर पडत नाही..टाकोमध्ये घातले जाणारे ग्वाकामोले म्हणजे ऑव्होकाडोचे चवदार आणि पौष्टिक असे डिप. त्यासाठी पिकलेल्या आव्होकाडोच्या गरात किसलेला कांदा, कोथिंबीर, लिंबाचा रस, बारीक चिरलेली हिरवी मिरची व मीठ घालून कालवले जाते. साल्सा हा एक तिखट आणि चविष्ट मेक्सिकन सॉस आहे. तो मुख्यतः बारीक चिरलेला टोमॅटो, कांदा, भोपळी मिरची व हिरवी मिरची आणि लिंबाचा रस असे एकत्र करून तयार केला जातो. टॉर्टिला हा मेक्सिको आणि मध्य अमेरिकेतील पारंपरिक पदार्थ आहे. टॉर्टिला म्हणजे मक्याची किंवा गव्हाची पातळ अशी मोठ्या पुरीच्या आकाराची गोल पोळी. टॉर्टिलाचे वैशिष्ट्य म्हणजे त्याचे पीठ भिजवताना यीस्ट वापरले जात नाही. त्यासाठी मक्याचे दाणे विशेष प्रकारे प्रक्रिया करून त्याचे पीठ तयार केले जाते व त्यामुळे टॉर्टिलामधले पोषणमूल्य वाढते..अशा तऱ्हेने बनवलेले टॉर्टिला, ग्वाकामोले व सालसा हे टाकोजप्रमाणे इतर अनेक मेक्सिकन पदार्थांत वापरले जातात. आज टाको अमेरिका, युरोप आणि अनेक आशियायी देशांत आवडीने खाल्ला जातो. त्याची चव आणि स्वरूप विविध देशांच्या चवीप्रमाणे बदलली गेली आहे. बहुतेक प्रकारचे टाकोज हे मांसाहारी असतात; पण शाकाहारी टाकोज हे सॅलड, राजमा, चीज आणि सालसा घालून बनवले जातात. असे टाकोज भारतात खूप लोकप्रिय झाले आहेत. हल्ली टाकोमध्ये बरेच फ्युजन प्रकार बघायला मिळतात. आपल्याकडे मसाले, पनीर, चटण्या आणि इतर स्थानिक घटक वापरून तयार केलेले ‘इंडो-मेक्सिकन टाकोज’ खूपच लोकप्रिय झाले आहेत..मंगळवारचा आस्वाद‘टाको ट्युसडे’ ही अमेरिकेतील एक लोकप्रिय खाद्य परंपरा आहे, ज्यामध्ये दर मंगळवारी लोक टाको किंवा इतर मेक्सिकन पदार्थांचा आनंद घेतात. ही परंपरा १९८०च्या दशकात अमेरिकेत सुरू झाली. त्यावेळी काही रेस्टॉरंट्सनी ग्राहकांना आकर्षित करण्यासाठी दर मंगळवारी टाकोवर विशेष सवलती देण्यास सुरुवात केली. या संकल्पना लोकांनी उचलून धरली आणि अनेक ठिकाणी टाको ट्युसडे साजरे केले जाऊ लागले. ही परंपरा आता कॅनडा, ऑस्ट्रेलिया आणि ब्रिटनमध्येही साजरी केली जाते. नॉर्वे व स्वीडनमध्ये टाको शुक्रवार पाळला जातो व तिथे लोक शुक्रवारी रात्री टाकोचा आनंद घेतात. टाको हा मेक्सिकन लोकांसाठी फक्त एक पदार्थ नसून, त्यांचे दैनंदिन जीवन, सण, उत्सव आणि कौटुंबिक मेळावे यांतील अविभाज्य भाग आहे. टाको खाणे म्हणजे मित्र-परिवारासोबत वेळ घालवणे; तसेच मेक्सिकोची चव, रंग, विविधता आणि संस्कृती अनुभवणे असे मेक्सिकोमध्ये म्हटले जाते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.