Funny Cooking Story : भाजीतून भेंडी गायब! नववधूच्या किचनमधील गमतीदार किस्सा

first time cooking : नुकताच सासरचा उंबरठा ओलांडून मला आठ ते दहा दिवस झाले होते. घरातील सर्व मंडळी मात्र शेतातल्या कामात गुंतली होती. भेंडीची तोडणी चालू होती. साहजिकच त्यामुळे संध्याकाळच्या स्वयंपाकाची जबाबदारी माझ्यावर आली होती आणि पाककला समृद्ध नसताना देखील मी ती आनंदाने स्वीकारली होती..संध्याकाळी काय भाजी करायची हे मी दुपारीच मनातल्या मनात ठरवून टाकलं होतं. शेवटी भेंडीची भाजी करण्याचा निर्णय मी घेतला. हॉस्टेलमध्ये मी बराच काळ घालवला होता आणि त्यामुळे फक्त भेंडीची भाजी चिरण्यापर्यंतचीच कृती माहीत होती. बाकी पुढे काय याची काहीच कल्पना नव्हती. .मी भेंडीची भाजी करण्यासाठी भेंडी चिरून घेतली. नंतर स्वच्छ पाण्याने चाळणीत धुतली. झालं! भेंडी धुतल्याबरोबर भेंडी आणि माझे हात चिकट झाले. काय करावं कळेना, तितक्यात माझे मिस्टर शाळेतून घरी आले, मी आल्याबरोबर त्यांना सांगितलं, ''अहो ही पाहा, ही भेंडी कशी आहे! मी धुतली तरी केवढी चिकटच राहिली आहे.'' .त्यावर सरांनी खूप चांगला उपाय सांगितला. ते म्हणाले, ''अगं, अजून नीट धुवून घे, म्हणजे चिकट नाही होणार.'' मी दोन वेळा सरांच्या सांगण्यावरून भेंडी स्वच्छ धुवून काढली आणि अशी चिकट झालेली भेंडी शिजायला टाकली. त्यात फक्त बियाच शिल्लक राहिल्या. भेंडी मात्र गायब झाली. संध्याकाळी सगळ्यांना जेवायला वाढलं. .त्याबरोबर सगळे एकमेकांकडे पाहत भाजी ओळखण्याचा आटोकाट प्रयत्न करत होते. इतक्यात माझे सासरे म्हणाले, ''सूनबाई, भाजी मस्त झाली बरका! आमची आई अशीच भेंडीच्या बियांची भाजी करायची.'' मला मात्र ही भाजी नव्यानेच कळाली होती, त्यामुळे यावर काय प्रतिक्रिया द्यायची हे मलाच कळाले नाही. .स्वयंपाकघर म्हणजे एक प्रयोगशाळाच. अनेक पदार्थ तयार होत असताना गमतीदार प्रसंगही घडत असतात. कधी एखादा पदार्थ बिघडून नवाच पदार्थ तयार होतो, तर कधी कुणाच्या तरी सूचनेमुळे मजेशीर वातावरण तयार होतं. प्रगती बनकर.असे प्रसंग आठवून आपण अनेकदा हसत असतो. तुमच्याही स्वयंपाकघरात असा प्रसंग घडलाय का? तर मग आम्हाला तो नक्की लिहून पाठवा. लेख पाठवण्याचा पत्ता : maitrin@esakal.com.