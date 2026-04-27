Gujarati Padwali Roti : आमरसासोबत पुरीऐवजी ट्राय करा पारंपारिक गुजराती पडवाली रोटी; प्रत्येक घासात मिळेल भन्नाट चव

उन्हाळा आला की सगळ्यांनाच आंबे आणि आमरस खाण्याची उत्सुकता लागते. अक्षय्य तृतीयेनंतर अनेक घरांमध्ये आमरस बनवायला सुरुवात होते. साधारणपणे आमरस पुरीसोबत खाल्ला जातो. पण यंदा आमरसासोबत काहीतरी वेगळं ट्राय करायचं असेल, तर गुजराती पडवाली रोटी नक्की करून पाहा..ही गुजरातमधील पारंपारिक रोटी खूप मऊ, हलकी आणि चवदार असते. तिच्या पातळ आणि नाजूक थरांमुळे ही रोटी इतर पोळ्यांपेक्षा खूप वेगळी लागते. काही ठिकाणी या रोटीला दूधपड, दोहरी किंवा बेपडी रोटी असंही म्हणतात.ही रोटी घरी बनवणं खूप सोपं आहे. चला तर मग जाणून घेऊया पडवाली रोटीची सोपी रेसिपी..साहित्य2 कप गव्हाचे पीठ2 मोठे चमचे तेल (मोहनासाठी)थोडे तेल थरांमध्ये लावण्यासाठीपाणी (पीठ मळण्यासाठी)सुके पीठ लाटण्यासाठीतूप वरून लावण्यासाठीचवीनुसार मीठ.पडवाली रोटी कशी बनवायची?- सर्वप्रथम एका भांड्यात गव्हाचे पीठ घ्या. त्यात मीठ आणि 2 चमचे तेल घालून चांगले मिसळा. आता थोडे-थोडे पाणी घालत मऊ आणि लवचिक पीठ मळून घ्या. पीठ जितके मऊ असेल तितकी रोटी पातळ आणि छान बनेल. पीठ झाकून 15 ते 20 मिनिटे बाजूला ठेवा.- यानंतर पिठाच्या लिंबाएवढ्या दोन समान गोळ्या करा. दोन्ही गोळ्या छोट्या पुरीसारख्या लाटून घ्या.- आता एका लाटलेल्या पोळीवर थोडे तेल लावा आणि त्यावर हलके सुके पीठ भुरभुरा. त्यानंतर दुसरी पोळी त्यावर ठेवून कडा हलक्या हाताने दाबून बंद करा.- आता या दोन्ही पोळ्या एकत्र करून मोठी आणि शक्य तितकी पातळ लाटा. रुमाली रोटीप्रमाणे ती पातळ लाटायची आहे..- तवा मध्यम आचेवर गरम करा. तवा गरम झाल्यावर त्यावर रोटी टाका. वर छोटे-छोटे फुगेसारखे बुडबुडे दिसू लागले की लगेच पलटवा.- ही रोटी जास्त भाजू नका, नाहीतर ती कडक होईल. काही सेकंद दुसऱ्या बाजूने भाजून घ्या.- तव्यावरून उतरवल्यानंतर गरम असतानाच रोटीचे दोन्ही थर हलक्या हाताने वेगळे करा. मध्ये तेल आणि सुके पीठ लावल्यामुळे हे थर सहज वेगळे होतात.- गरमागरम पडवाली रोटी आमरसासोबत सर्व्ह करा आणि तिचा खास स्वाद अनुभवून पाहा..