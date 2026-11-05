Adai Dosa Recipe: पीठ आंबवण्याची गरज नाही; झटपट बनवा प्रोटीनयुक्त 'अडई डोसा'! पौष्टिक आणि चवदार दाक्षिणात्य नाश्ता... 

Healthy Adai Dosa Recipe: सकाळच्या नाश्त्यासाठी काहीतरी हेल्दी, पौष्टिक आणि झटपट बनणारे शोधत असाल, तर दाक्षिणात्य पद्धतीचा 'अडई डोसा' (Adai Dosa) हा उत्तम पर्याय आहे. विशेषतः तमिळनाडूमध्ये प्रसिद्ध असलेला हा पदार्थ दिसायला जरी साध्या डोशासारखा असला, तरी तो अधिक जाड, कुरकुरीत आणि पोषक घटकांनी समृद्ध असतो. सामान्य डोशाप्रमाणे याच्या पिठाला आंबवण्याची (Fermentation) अजिबात गरज नसते, ज्यामुळे हा पदार्थ कमी वेळेत तयार होतो. तांदूळ आणि विविध प्रकारच्या डाळींचे हे मिश्रण शाकाहारी (Vegan) असून, प्रथिनांचा (Protein) आणि फायबरचा एक उत्तम स्रोत आहे.अडई डोसा बनवण्यासाठी लागणारे साहित्य, कृती आणि टिप्स खालीलप्रमाणे आहेत- .साहित्यतांदूळ (साधे किंवा उकडा तांदूळ): १/२ कपचणा डाळ: १/४ कपउडीद डाळ: १/४ कपतुरीची डाळ: १/४ कपसुक्या लाल मिरच्या (बेडगी किंवा काश्मिरी): २पाणी: भिजवण्यासाठी १.५ कपपीठ वाटताना आणि नंतर घालण्याचे साहित्यआले (बारीक चिरलेले): १.५ टीस्पूनहिंग: १ चिमूटजिरे: १/२ टीस्पून (ऐच्छिक)हिरवी मिरची: १ (ऐच्छिक)कांदा (बारीक चिरलेला): १/३ कपकोथिंबीर (बारीक चिरलेली): १/४ कपकढीपत्ता: २ टीस्पून (बारीक चिरलेला)ओला नारळ (खवलेला): १/४ कप (ऐच्छिक)मीठ आणि तेल: आवश्यकतेनुसार.Pumpkin Pancakes Recipe: वीकेंड स्पेशल; लाल भोपळ्यापासून झटपट बनवा खमंग 'पंपकिन पॅनकेक्स'! पाहा सोपी रेसिपी... .कृती- तांदूळ आणि डाळी भिजवणेसगळ्यात आधी तांदूळ, चणा डाळ, उडीद डाळ, तुरीची डाळ आणि वाळलेल्या लाल मिरच्या एकत्र करून १.५ कप पाण्यात २ ते ३ तास भिजत ठेवाव्या. वेळ असल्यास रात्रभर भिजवले तरी चालेल.- पीठ (Batter) तयार करणेडाळी आणि तांदूळ भिजल्यानंतर त्यातील सर्व पाणी काढून टाकावे. आता हे सर्व साहित्य मिक्सरच्या भांड्यात काढून त्यात आले, हिंग, जिरे आणि हिरवी मिरची घालावी. त्यात २/३ ते ३/४ कप पाणी घालून मध्यम जाडसर (Semi-coarse) वाटून घ्यावे. पीठ जास्त बारीक करू नये..- इतर घटक मिसळणेवाटलेले पीठ एका भांड्यात काढून २० मिनिट ते १ तासासाठी झाकून ठेवावे. त्यानंतर त्यात बारीक चिरलेला कांदा, कोथिंबीर, कढीपत्ता, ओला नारळ आणि चवीनुसार मीठ घालून सर्व मिश्रण चांगले एकजीव करावे.- अडई शेकणेलोखंडी तवा (Tawa) चांगला तापवून त्याला थोडे तेल लावावे. तव्यावर एक मोठा चमचा पीठ घालून ते गोल आकारात पसरावे. डोसा मध्यभागी व्यवस्थित शेकला जावा यासाठी चमच्याच्या मागच्या बाजूने मध्ये एक छोटे छिद्र (Dent) करावे.- सोनेरी रंगावर भाजणेडोशाच्या मध्यभागी आणि बाजूने थोडे तेल सोडावे. मध्यम आचेवर डोसा खालील बाजूने कुरकुरीत आणि सोनेरी होईपर्यंत भाजावा. त्यानंतर डोसा उलटून दुसऱ्या बाजूनेही छान डाग पडेपर्यंत शेकून घ्यावा..कसे कराल सर्व्ह?गरमागरम आणि कुरकुरीत अडई डोसा पांढरे लोणी (White Butter), गूळ, इडली-डोसा पोडी (Podi), अवियल (Avial) किंवा नारळाच्या चविष्ट चटणीसोबत सर्व्ह करावा. याशिवाय टोमॅटो आणि कांद्याच्या चटणीसोबतही हा डोसा अप्रतिम लागतो..Konkan Special Breakfast: तोंडात टाकताच विरघळेल! नाश्त्यासाठी बनवा जाळीदार 'कोकणी सुरणोळी'! ट्राय करा सोपी रेसिपी... .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.