Paneer Lollipop Recipe : एकदा याची चव चाखाच

पुणे : कोरोनामुळे (Corona) काहीजण वर्क फ्रॉम होम (Work From Home) करत आहेत आणि आपल्यापैकी बरेच जण घराबाहेर पडणे टाळत आहेत. अशावेळी बाहेर जाणे अवघड बनले आहे. अनेकजण बाहेरचे चविष्ट (Teasty), रुचकर पदार्थांची (Dishes) चव चाखण्यासाठी उत्सुक आहे, परंतु या कोरोना (Corona) महामारीमुळे सगळं बंद आहे. त्यामुळे अनेकजण लॉकडाऊनमध्ये (Lockdown)घरीच वेगवेगळे पदार्थ (Dishes) बनवून खात आहे. स्नॅक्समध्ये (Snacks) पनीर लॉलीपॉपची रेसिपी (paneer lollipop recipe) एकदा घरी ट्राय जरूर करा. हॉटेल सारखी टेस्ट तुम्ही बनवलेल्या पनीर लॉलीपॉपच्या रेसिपीला नक्की येईल. (Try the paneer lollipop recipe for sure)

पनीर लॉलीपॉप हा अनेकांची आवडती डिश आहे. ही क्रिस्पी, फ्लेवरफुल आणि बनवण्यास सोप्पी आहे. तसेच, हे जवळजवळ प्रत्येक प्रकारचे पेय - चहा, कॉफी, रस इत्यादींसह चांगले आहे.

पद्धत :

स्टेप 1 : एका कटोऱ्यामध्ये किसलेले पनीर घ्या आणि त्यात उकडलेले बटाटे घाला.

स्टेप 2 : कोथिंबीर, चिरलेली शिमला मिर्च, मीठ, लाल तिखट, जिरेपूड, गरम मसाला, चाट मसाला, आले-लसूण पेस्ट घालून चांगले मिक्स करा.

स्टेप 3 :10 मिनिटे थांबा आणि नंतर मिश्रणातून लहान गोळे बनवा.

स्टेप 4 : मैदयाच्या पिठामध्ये ते गोळे मिश्रणामध्ये बुडवा आणि ब्रेडक्रंब्ससह कोट करा.

स्टेप 5 : कढईत तेल गरम करून त्यात पनीर बॉल घाला, गोल्डन ब्राऊन होईस्तोवर तळा.

स्टेप 6 : पनीर लॉलीपॉप खाण्यासाठी, एक टूथपिक घाला आणि केचअपसह गरम सर्व्ह करा.

