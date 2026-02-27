Paneer Fried Rice Recipe: उरलेला भात फेकू नका! फक्त 15 मिनिटांत बनवा रेस्टॉरंट-स्टाइल पनीर फ्राइड राइस

how to make paneer fried rice with leftover rice: लहान मुलांपासून ते मोठ्यांपर्यंत सर्वांना आवडणारा पनीर फ्राइड राइस हा एक उत्तम पर्याय आहे. हा पदार्थ केवळ दिसायलाच आकर्षक नाही तर आरोग्यदायी देखील आहे, कारण त्यात प्रथिने भरपूर प्रमाणात असतात. ही इंडो-चायनीज डिश वीकेंडसाठी परफेक्ट आहे. तुम्ही दुपारी किंवा रात्री जेवणात तयार करु शकता. पनीर फ्राइड राइसची सर्वात मोठी गोष्ट म्हणजे ती उरलेल्या भातापासून बनवता येते. घरच्या घरी रेस्टॉरंट स्टाइल पनीर फ्राइड राइस बनवण्यासाठी कोणते साहित्य लागते आणि कृती काय आहे हे जाणून घेऊया. .लागणारे साहित्यतांदूळ - २ कपपनीर - २०० ग्रॅम (लहान चौकोनी तुकडे केलेले)गाजर- १/२ कप बारीक चिरलेला , १/२ कप सिमला मिरची आणि थोडी कोबीआले-लसूण - १ टेबलस्पून बारीक चिरलेलाहिरव्या मिरच्या - २-३ सॉस - १ टेबलस्पून सोया सॉस, १ टेबलस्पून रेड चिली सॉस, १ टीस्पून व्हिनेगरमसाले - १/२ टीस्पून काळी मिरी पावडर, चवीनुसार मीठतेल - २-३ चमचेकोथिंबीर.कृतीसर्वात आधी एका पॅनमध्ये थोडे तेल गरम करा आणि पनीरचे तुकडे हलके सोनेरी होईपर्यंत भाजून घ्यावे. पनीर एका प्लेटमध्ये काढा आणि बाजूला ठेवा. तळल्याने पनीरची पोत टिकून राहण्यास मदत होते आणि ते तळलेल्या भातामध्ये तुटण्यापासून रोखते. आता एका मोठ्या कढईत तेल जास्त आचेवर गरम करा. त्यात बारीक चिरलेला लसूण, आले आणि हिरव्या मिरच्या घाला. कच्चा वास निघून जाण्यासाठी काही सेकंद परतून घ्या, परंतु ते जळणार नाहीत याची काळजी घ्या. आता त्यात चिरलेली गाजर, भोपळी मिरची आणि कोबी घाला. चायनीज स्वयंपाकात, आचेचा थर नेहमीच जास्त ठेवला जातो जेणेकरून भाज्या शिजतील पण त्यांचा कुरकुरीतपणा टिकून राहील. भाज्या 2-3 मिनिटे परतून घ्या. आता उकडलेले तांदूळ पॅनमध्ये घाला. सोया सॉस, चिली सॉस, व्हिनेगर, काळी मिरी पावडर आणि मीठ घाला. भाज्या आणि सॉसमध्ये तांदूळ हलक्या हाताने मिसळा. तांदळाचे दाणे तुटणार नाहीत याची काळजी घ्या. शेवटी, आधी तळलेले पनीरचे तुकडे घाला आणि पुन्हा एकदा चांगले फेटून घ्या. 1-2 मिनिटे मोठ्या आचेवर शिजवा, जेणेकरून सॉसचा स्वाद तांदूळ आणि पनीरमध्ये चांगला शोषला जाईल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.