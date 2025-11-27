Unique Amla Candy Recipe: हटके पद्धतीने बनवा इम्युनिटी वाढवणारी आवळा कँडी; आजच ट्राय करा 'ही' सोपी रेसिपी!

हिवाळ्यात इम्युनिटी वाढवण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात आवळा कँडी ही बनवली जाते. काही वेला सुकवलेली आवळा कँडी तर काही वेळा साखरेच्या पाकातली आवळा कँडी अनेक घरात बनवली जाते. पण सध्या एका वेगळ्या पद्धतीची आवळा कँडी बनवण्याची रेसिपी व्हायरल होताना दिसत आहे. जी लहानांपासून मोठ्यांपर्यंत सगळ्यांनाच आवडेल. तुम्हाला पण यंदा वेगळी आवळा कँडी ट्राय करायची असेल तर लगेच रेसिपी लिहून घ्या..आवळा कँडी बनवण्याचं साहित्यआवळा – 1/2 किलोसाखर – आवळ्याएवढीमीठ – चिमूटभर (साधे + काळे मीठ)काळी मिरी पूड – 1/2 टीस्पून (इच्छेनुसार)कॉर्नफ्लोअर – 1.5 टीस्पूनतूप – 2 टेबलस्पूनसाखरेचा जाडसर पावडर (कोटिंगसाठी)चाट मसाला (कोटिंगसाठी).Gond Laddu Recipe: हिवाळ्यासाठी डिंक लाडू बनवताय? मग यंदा ट्राय करा राजस्थानी पद्धतीची खास रेसिपी.कृतीआवळा वाफवून घ्याअर्धा किलो आवळे धुऊन 10 मिनिटे वाफवून घ्या. या पद्धतीने आवळे लगेच मऊ होतात आणि चवही छान येते.बिया काढून पेस्ट तयार कराआवळे थंड झाल्यावर हाताने उघडून बिया काढा. मिश्रणात पाणी न घालता मिक्सरमध्ये बारीक वाटा.पॅनमध्ये मिश्रण शिजवापॅनमध्ये पेस्ट, तेवढीच साखर, साधं व काळं मीठ, काळी मिरी पूड घालून सतत ढवळत शिजवा. साखर पूर्ण वितळेपर्यंत पाणी अजिबात घालू नका.कॉर्नफ्लोअर घालून जेलीसारखा टेक्स्चर तयार कराकॉर्नफ्लोअर थोड्याशा पाण्यात मिसळून पॅनमध्ये घाला. यामुळे कँडीला जेली सारखा परफेक्ट टेक्स्चर मिळतो.तूप घालून चांगलं शिजवा2 टेबलस्पून तूप घालून नीट मिक्स करत शिजवा. मिश्रण पॅन सोडू लागलं की ते तयार झाले.मिश्रण सेट करातूपाने ग्रीस केलेल्या स्टील प्लेटमध्ये मिश्रण पसरवून 30 मिनिटे फ्रिजमध्ये सेट होऊ द्या.कापून तयार करा कँडीचे क्यूब्ससेट झाल्यावर आवळा कँडी हवे तसे चौकोनी तुकडे करा. हे तुकडे अगदी सहज निघतात.कोटिंग (ऐच्छिक)जाडसर साखर पावडर + चाट मसाला मिसळून कँडी कोट करा. यामुळे चव आणखी हटके होते.ही आवळा कँडी फ्रिजमध्ये 6 महिन्यांपर्यंत टिकते. न चिटकणारी, न तुटणारी आणि चवीने भरलेली ही आवळा कँडी तुम्ही कधीही खाऊ शकता..Girija Oak Favorite Dish: नॅशनल क्रश गिरीजा ओकचं सीक्रेट रिव्हील! नागपूरची ही एक वडी… जिचं नाव ऐकून स्टारचंही मन हरवलं!.आवळा कँडीचे फायदेआवळ्यात आढळणारे भरपूर प्रमाणातील व्हिटॅमिन C शरीराची रोगप्रतिकारक क्षमता वाढविण्यास उपयुक्त ठरते. त्वचेला उजळपणा देणे, केसांना बळकटी देणे आणि पचन सुधारण्यास मदत करणे, असे अनेक फायदे या कँडीमुळे तुम्हाला मिळतात.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.