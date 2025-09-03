Upvas Rasmalai Recipe: उपवासातही मिळवा फेस्टिव्हलसारखी ट्रीट; नोट करा उपवासाच्या रसमलाईची सोपी रेसिपी

Delicious Fasting Special Rasmalai: उपासाच्या दिवशी आपल्याला नेहमी तेच-तेच पदार्थ खाण्याचा कंटाळा येतो. पण जर पारंपरिक चवीला आधुनिक टच मिळाला आणि दिसायला छान अशी चविष्ट डिश खाल्ली, तर उपवास अधिक खास होतो. अशीच एक भन्नाट रेसिपी म्हणजे उपवासाची रसमलाई! रसमलाई कोणाला आवडत नाही? ती गोडसर चव, तोंडात विरघळणारे गोळे, आणि केशराच्या सुगंधातील दूध सगळ्यांच्याच आवडीचं असतं. पण उपवासाला रसमलाई कशी खायची हा प्रश्न पडतो. याचसाठी आम्ही उपवासाच्या रामलाईची रेसिपी दिली आहे. ही सोपी रेसिपी अगदी सहज करता येण्यासारखी आहे. .साहित्यबारीक साबुदाणा एक कप, मिल्क पावडर एक चमचा, साखर दोन ते तीन चमचे, दूध, वेलदोडा पूड एक चतुर्थांश चमचा, मिल्कमेड तीन चमचे, सुकामेवा. .Healthy Breakfast Recipe : नाश्त्याला हवाय आरोग्यदायी पदार्थ, दही पोहे आहे बेस्ट ऑप्शन .कृती साबुदाणा दोन ते तीन वेळा स्वच्छ धुवून घ्यावा. त्यानंतर अर्धा तासासाठी भिजत ठेवावा. दुसरीकडे अर्धा लिटर दूध गरम करण्यास ठेवावे. दुधात मिल्कमेड आणि वेलदोडा पूड घालावी. यानंतर साबुदाणा मिक्सरमध्ये बारीक करून घ्यावा. साबुदाण्यात साखर आणि मिल्क पावडर मिक्स करावी. यानंतर हाताला तूप लावून त्याचे छोटे छोटे गोळे करून घ्यावेत. तयार गोळे दुधात सोडावेत. पाच मिनिटे तसेच असू द्यावेत. दुधात सुकामेवा घालावा. अशा पद्धतीने तयार झाली उपासाची रसमलाई. - रोहिणी जोशी.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.