Navratri Upvas Recipe: उपवासाला तेच तेच खाऊन कंटाळा आलाय? बनवा खमंग अन् चटपटीत 'उपवासाचा समोसा'!

Fasting Special: उपवासाच्या दिवशी दररोज तेच तेच नेहमीचे पदार्थ (उदा. साबुदाणा खिचडी किंवा भगरीचा भात) खाऊन अनेकदा कंटाळा येतो. अशा वेळी उपवासाच्या दिवशी काहीतरी नवीन, तोंडाला चव आणणारा आणि पोट भरणारा चमचमीत प्रकार खायची इच्छा होते. जर तुम्हालाही उपवासात काहीतरी खास ट्राय करायचे असेल, तर ही 'उपवास समोसा चाट' (Upwasacha Samosa Chat) रेसिपी तुमच्यासाठी अगदी उत्तम पर्याय आहे. चला तर मग जाणून घेऊया ही चटपटीत रेसिपी बनवण्यासाठी लागणारे साहित्य आणि तिची सोपी कृती..साहित्यसमोसा पारीसाठी (Outer Cover)शिंगाड्याचे पीठ: १ वाटीसाबुदाणा पीठ: १/४ वाटीराजगिरा पीठ: २ टेबलस्पूनतेल: १ टेबलस्पूनमीठ: चवीनुसारपाणी: १ वाटी (मळण्यासाठी)स्टफिंग भाजीसाठी (Samosa Filling)उकडलेले बटाटे: ४पनीर: ५० ग्रॅम (किसलेले)हिरव्या मिरच्या: ५आले: २ छोटे तुकडेजिरे: १ टेबलस्पूनलाल तिखट: १ टीस्पूनसाखर: २ टेबलस्पूनलिंबू: १/२ (अर्धा)कोथिंबीर: १ टेबलस्पून (बारीक चिरलेली)तेल: २ टेबलस्पूनमीठ: चवीनुसार.Navratri Upvas Recipe: बटाटा-खोबऱ्याचे चटपटीत कॉम्बिनेशन! नवरात्रीच्या उपवासाला बनवा खमंग, कुरकुरीत फराळी पॅटिस... .चाट बनवण्यासाठी व सजावटीसाठीदही: १ वाटीसाखर: २ टेबलस्पूनचिंच-गुळाची चटणी: २ टेबलस्पून (उपवासाची)बटाटा चिवडा: १ वाटीलाल तिखट: १ टीस्पूनकोथिंबीर: १ टेबलस्पूनतळण्यासाठी: आवश्यकतेनुसार तेल.कृतिसमोसा पारी (Covering) तयार करणे- एका मोठ्या भांड्यात शिंगाड्याचे पीठ, साबुदाणा पीठ आणि राजगिरा पीठ एकत्र करून घ्या. त्यात चवीनुसार मीठ आणि १ टेबलस्पून तेल घाला. आता थोडे थोडे पाणी टाकून मऊ आणि एकजीव पीठ मळून घ्या.चटपटीत स्टफिंग (भाजी) बनवणे- गॅसवर एका पॅनमध्ये २ टेबलस्पून तेल गरम करा. त्यात जिरे आणि आलं-मिरचीची तयार केलेली पेस्ट घालून दोन मिनिटे मध्यम आचेवर परतून घ्या.- त्यानंतर उकडलेले बटाटे स्मॅश करून घाला आणि त्यावर किसलेले पनीर टाका. आता चवीनुसार मीठ, साखर आणि लाल तिखट घालून सर्व मिश्रण व्यवस्थित एकत्र करा.- शेवटी अर्ध्या लिंबाचा रस आणि कोथिंबीर घालून मिश्रण पुन्हा एकजीव करा आणि बाजूला थंड होण्यासाठी ठेवा..समोसे तयार करणे अन् तळणे- मळलेल्या पिठाच्या छोट्या-छोट्या लाट्या करून घ्या. त्या लाटून समोसाच्या आकाराप्रमाणे कोन तयार करा.- या कोनमध्ये तयार केलेली बटाटा-पनीरची भाजी भरून समोसाचा आकार द्या आणि कडा व्यवस्थित बंद करा.- पॅनमध्ये तेल गरम करून मध्यम आचेवर हे समोसे छान कुरकुरीत आणि सोनेरी रंग येईपर्यंत तळून घ्या..समोसा चाट प्लेटिंग करणे- एका वाटीत दही, २ टेबलस्पून साखर आणि थोडे मीठ एकत्र करून छान फेटून घ्या.- आता एका प्लेटमध्ये तयार समोसा हलकासा कट करून ठेवा. त्यावर फेटलेले गोड दही, उपवासाची चिंच-गुळाची चटणी आणि क्रंची बटाटा चिवडा घाला.- वरून पुन्हा थोडे दही, १ चिमूट लाल तिखट आणि बारीक चिरलेली कोथिंबीर भुरभुरा.अशा प्रकारे तुमची अत्यंत टेस्टी आणि चटपटीत रेसिपी 'उपवास समोसा चाट' सर्व्ह करण्यासाठी तयार आहे! उपवासाच्या दिवशी घरातील सर्वांनाच आवडेल अशी ही स्पेशल डिश नक्की बनवून पाहा..Navratri Upvas Recipe: उपवासासाठी बनवा खमंग गुजराती हांडवो; बाहेरून कुरकुरीत, आतून मऊ!.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.