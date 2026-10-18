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Navratri Upvas Recipe: उपवासाला तेच तेच खाऊन कंटाळा आलाय? बनवा खमंग अन् चटपटीत 'उपवासाचा समोसा'!

Upvas Samosa Chaat Recipe: नवरात्री असो वा कोणताही उपवास, तोंडाला चव आणणारा आणि पोट भरणारा एक अत्यंत सोपा आणि टेस्टी पदार्थ; पाहा सविस्तर रेसिपी!
Upvas Samosa Chaat Recipe Easy Fasting Special Dish

Upvas Samosa Chaat Recipe: Easy Fasting Special Dish

esakal 

सकाळ डिजिटल टीम
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Fasting Special: उपवासाच्या दिवशी दररोज तेच तेच नेहमीचे पदार्थ (उदा. साबुदाणा खिचडी किंवा भगरीचा भात) खाऊन अनेकदा कंटाळा येतो. अशा वेळी उपवासाच्या दिवशी काहीतरी नवीन, तोंडाला चव आणणारा आणि पोट भरणारा चमचमीत प्रकार खायची इच्छा होते. जर तुम्हालाही उपवासात काहीतरी खास ट्राय करायचे असेल, तर ही 'उपवास समोसा चाट' (Upwasacha Samosa Chat) रेसिपी तुमच्यासाठी अगदी उत्तम पर्याय आहे. चला तर मग जाणून घेऊया ही चटपटीत रेसिपी बनवण्यासाठी लागणारे साहित्य आणि तिची सोपी कृती.

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