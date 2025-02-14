Valentine Day 2026 Special Recipe: व्हॅलेंटाईन डे ला सकाळी नाश्त्यात पार्टनरसाठी बनवा 'हार्ट शेप सँडविच', नोट करा रेसिपी

Heart Shape Sandwich Recipe: जर तुम्हाला तुमच्या जोडीदारासाठी व्हॅलेंटाईन डे वर काहीतरी खास करायचे असेल तर त्याच्यासाठी एक खास ब्रेकफास्ट तयार करू शकता. असं मानलं जातं की जर सकाळचा नाश्ता चांगला असेल तर संपूर्ण दिवस चांगला जातो. अनेकांना नाश्त्यासाठी काय बनवायचे हा प्रश्न पडतो. व्हॅलेंटाईन डे साठी नाश्त्याच्या हार्ट शेप सँडविच तयार करू शकता. हा पदार्थ बनवणे खुप सोपा असून खायला चवदार आहे. हार्ट शेप सँडविच बनवण्यासाठी कोणते साहित्य लागते आणि कृती काय आहे हे जाणून घेऊया..लागणारे साहित्य ब्रेडचे ४ तुकडे २ चमचे बटर २ टेबलस्पून मेयोनेझ (ऐच्छिक) ½ कप बारीक चिरलेली काकडी ½ कप बारीक चिरलेले टोमॅटो ½ कप बारीक किसलेले पनीर (कॉटेज चीज) ¼ टीस्पून काळी मिरी पावडर ¼ टीस्पून चाट मसाला टोमॅटो केचप .Valentine Day Special 2025: 'व्हॅलेंटाईन डे' ला स्ट्रॉबेरी कुकीज बनवून तुमच्या जोडीदाराला द्या सरप्राईज , जाणून घ्या सोपी रेसिपी .कृतीहृदयाच्या आकाराचे सँडविच बनवण्यासाठी, प्रथम तुम्हाला ब्रेडचे तुकडे हृदयाच्या आकारात कापावे लागतील.यासाठी कुकी कटर किंवा चाकू वापरा.एका स्लाईसवर बटर आणि मेयोनेझ लावा.त्यावर चिरलेली काकडी, टोमॅटो आणि चीज ठेवा.थोडी काळी मिरी आणि चाट मसाला शिंपडा.दुसरा ब्रेड स्लाईस ठेवा आणि टोमॅटो केचपने सजवा.तुम्हाला हवे असल्यास, तुम्ही ते ग्रिल करू शकता, अन्यथा तुम्ही ते असे देखील खाऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.