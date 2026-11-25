Simple Vegetarian Club Sandwich Recipe: घाईच्या वेळेत नाश्त्याला किंवा संध्याकाळच्या हलक्या भुकेसाठी काहीतरी खमंग, पौष्टिक आणि झटपट तयार होणारे हवे असल्यास व्हेजिटेरियन क्लब सँडविच हा उत्तम पर्याय ठरू शकतो. पारंपरिक क्लब सँडविचमध्ये ब्रेडच्या थरांमध्ये शिजवलेले मांस, लेट्यूस, भाज्या आणि मेयोनीज असते; मात्र या शाकाहारी प्रकारात बटाट्याचे काप, परतून घेतलेल्या ताज्या भाज्या आणि आवडीचा स्प्रेड वापरून समृद्ध चव साधता येते.इच्छेनुसार बटाट्याऐवजी पनीर, टोफू, सोया चाप किंवा टेम्पे वापरता येते. तसेच कोबी, कांदा, ढोबळी मिरची आणि गाजर यांसारख्या भाज्यांचा वापर केल्याने सँडविचला रंगतदार स्वरूप आणि कुरकुरीतपणा येतो..साहित्यआवडीचे ब्रेड स्लाईस - ६ नगमेयोनीज किंवा क्रीम चीज किंवा ग्रीक योगर्ट - २ टेबलस्पूनमध्यम आकाराचा बटाटा - १ (उकडून आणि कापून)मध्यम आकाराचा टोमॅटो - १ (कापलेला)लेट्यूसची पाने - ४ ते ८ (आवश्यकतेनुसार)काळी मिरी पावडर किंवा इतर आवडते मसाले - गरजेनुसारमीठ - चवीनुसारभाज्यांचे सारण (फिलिंग) बनवण्यासाठी-मध्यम आकाराचा लसूण - १ (बारीक चिरलेला)बारीक चिरलेला कोबी - १ कपपातळ कापलेली ढोबळी मिरची - अर्धा ते पाऊण कपमध्यम आकाराचा कांदा - १ (पातळ कापलेला)ज्युलियन काप केलेले गाजर - १ मध्यम आकाराचेतेल - १ टेबलस्पूनभरड केलेली काळी मिरी - अर्धा टीस्पूनमीठ - अगदी थोडे.Konkan Special Breakfast: तोंडात टाकताच विरघळेल! नाश्त्यासाठी बनवा जाळीदार 'कोकणी सुरणोळी'! ट्राय करा सोपी रेसिपी... .कृतीबटाटे आणि ब्रेडची तयारी: मध्यम बटाट्याचे पाव इंच जाडीचे काप करा आणि ते मऊ पण गाळ होणार नाहीत अशा बेताने उकडून घ्या. पाणी निथळून बाजूला ठेवा. ब्रेडच्या स्लाईसला बटर लावून तवा, टोस्टर, एअर फ्रायर किंवा ओव्हनमध्ये कुरकुरीत होईपर्यंत भाजून घ्या.बटाट्याचे काप परतणे: पॅनमध्ये १ टीस्पून तेल गरम करून उकडलेले बटाट्याचे काप दोन्ही बाजूंनी कुरकुरीत होईपर्यंत परतून घ्या आणि एका प्लेटमध्ये काढा.भाज्यांचे सारण तयार करणे: त्याच पॅनमध्ये किंवा दुसऱ्या पॅनमध्ये लसूण घालून एक मिनिट परता. त्यानंतर कोबी, कांदा, गाजर आणि ढोबळी मिरची घालून मोठ्या आचेवर ३ ते ४ मिनिटे परता, जेणेकरून भाज्या हलक्या मऊ पण कुरकुरीत राहतील. यात काळी मिरी, चिली फ्लेक्स आणि थोडे मीठ घाला. मेयोनीज किंवा क्रीम चीजमध्ये आधीच मीठ असल्याने सारणात मीठ जपून घालावे..सँडविच कसे जोडायचे?सर्व ब्रेड स्लाईसच्या आतील एका बाजूला मेयोनीज, क्रीम चीज किंवा ग्रीक योगर्ट लावा; यामुळे सारण सुटे पडत नाही आणि सँडविचला क्रीमी पोत मिळतो.- पहिल्या स्लाईसवर लेट्यूसचे पान ठेवून त्यावर परतलेले बटाट्याचे काप, थोडी काळी मिरी, चिमूटभर मीठ आणि टोमॅटोचे काप ठेवा.- दुसऱ्या स्लाईसवर लेट्यूसचे पान ठेवून त्यावर परतून घेतलेल्या भाज्यांचे सारण पसरवा.-टोमॅटो ठेवलेल्या स्लाईसवर भाज्यांचे सारण असलेला स्लाईस ठेवा आणि त्यावर तिसरा स्लाईस (मेयोनीज लावलेली बाजू खालच्या दिशेने) ठेवून बंद करा.सँडविच हलके दाबून सँडविच पिक्स लावा आणि आवडीनुसार दोन किंवा चार भागांत कापा. तयार सँडविच दोन तासांच्या आत सर्व्ह करावे.पर्याय आणि पोषणमूल्येवेळ वाचवायचा असल्यास तयार कोल्स्लॉ मिक्स वापरता येतो; तर ब्रोकोली, मटार, स्वीट कॉर्न, पालक किंवा अॅव्होकॅडो यांसारख्या भाज्याही वापरता येतात. मेयोनीजऐवजी अंड्याशिवाय मेयोनीज, क्रीम चीज, सावर क्रीम किंवा ग्रीक योगर्ट निवडता येते.अंदाजे पोषणमूल्येकॅलरीज: ५०९ किलो कॅलरीजकार्बोहायड्रेट्स: ६८ ग्रॅमप्रथिने: १४ ग्रॅमफॅट्स: २० ग्रॅम (सॅच्युरेटेड फॅट २ ग्रॅम, कोलेस्ट्रॉल ५ मिग्रॅ)फायबर: १० ग्रॅम | साखर: १२ ग्रॅमसोडियम: ५६२ मिग्रॅ | पोटॅशियम: १०५० मिग्रॅव्हिटॅमिन ए: ५३६० IU | व्हिटॅमिन सी: ९४.१ मिग्रॅकॅल्शियम: १९८ मिग्रॅ | लोह: ७.५ मिग्रॅ.Semiya Upma Recipe: काजू, कोथिंबीर आणि फोडणीचा खास तडका; नाश्त्यासाठी झटपट बनवा शेवयांचा चविष्ट उपमा! .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.