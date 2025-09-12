Morning Breakfast Recipe: सकाळी नाश्त्यात झटपट बनवा 'Veggie Pancakes', सोपी आहे रेसिपी

सकाळच्या नाश्त्यासाठी 'व्हेजी पॅनकेक्स' एक उत्तम पर्याय आहे. गाजर, झुचीनी, पालक यांसारख्या भाज्यांनी भरलेले हे पॅनकेक्स प्रथिने आणि फायबरने समृद्ध आहेत. फक्त १५ मिनिटांत तयार होणारी ही रेसिपी कमी तेलात बनवता येते आणि दही किंवा चटणीबरोबर सर्व्ह केल्यास चविष्ट लागते..Quick veggie pancakes recipe for healthy breakfast: सकाळी नाश्त्यासाठी काहीतरी झटपट, पौष्टिक आणि चविष्ट हवे आहे? मग 'व्हेजी पॅनकेक्स' ही परफेक्ट रेसिपी आहे. ही सोपी आणि आरोग्यदायी डिश फक्त १५ मिनिटांत तयार होते आणि मुलांपासून मोठ्यापर्यंत सगळ्यांना आवडते. हे पॅनकेक्स प्रथिने आणि फायबरने समृद्ध आहेत, जे तुम्हाला दिवसभर ऊर्जा देतात. यात तांदळाचे पीठ किंवा बेसन वापरून कमी तेलात बनवता येतात, ज्यामुळे त्वचेसाठी आणि एकंदरीत आरोग्यासाठी फायदा होतो. दही, टोमॅटो सॉस किंवा हिरव्या चटणीबरोबर सर्व्ह करून याची चव आणखी वाढवता येते. सकाळच्या धावपळीतही ही रेसिपी बनवणे सोपे आहे आणि तुमच्या कुटुंबाला निरोगी नाश्ता देण्यासाठी उत्तम पर्याय आहे. चला, ही झटपट आणि स्वादिष्ट रेसिपी कशी बनवायची हे जाणून घेऊया. .'Veggie Pancakes' बनवण्यासाठी लागणारे साहित्यबारीक चिरलेला कांदाबारीक चिरलेला टोमॅटोबारीक चिरलेली हिरवी मिरचीकोथिंबीरआलं-लसूण पेस्टलाल तिखटधणे पावडरमीठतांदळाचे पीठबेसणपाणीतेल.'Veggie Pancakes' बनवण्याची कृतीव्हेजी पॅनकेक बनवण्यासाठी सर्वात आधी एका बाऊलमध्ये बारिक पत्ता कोबी चिरून घ्या. नंतर त्यात बारीक चिरलेला कांदा, बारीक चिरलेला टोमॅटो, बारीक चिरलेली हिरवी मिरची, बारीक चिरलेली, कोथिंबीर, आलं-लसूण पेस्ट, लाल तिखट, धणे पावडर, मीठ, तांदळाचे पीठ, बेसण आणि पाणी टाकून चांगले मिसळा. नंतर तवा गरम करा त्यातवर थोडे तेल लावा आणि पॅनकेक तयार करावे. दोन्ही बाजून चांगले भाजवे. तुम्ही दही किंवा हिरवी चटणीसोबत सर्व्ह करू शकता. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.