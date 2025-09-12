फूड

Morning Breakfast Recipe: सकाळी नाश्त्यात झटपट बनवा 'Veggie Pancakes', सोपी आहे रेसिपी

Veggie Pancakes Recipe

पुजा बोनकिले
सकाळच्या नाश्त्यासाठी 'व्हेजी पॅनकेक्स' एक उत्तम पर्याय आहे.

गाजर, झुचीनी, पालक यांसारख्या भाज्यांनी भरलेले हे पॅनकेक्स प्रथिने आणि फायबरने समृद्ध आहेत.

फक्त १५ मिनिटांत तयार होणारी ही रेसिपी कमी तेलात बनवता येते आणि दही किंवा चटणीबरोबर सर्व्ह केल्यास चविष्ट लागते.

Quick veggie pancakes recipe for healthy breakfast: सकाळी नाश्त्यासाठी काहीतरी झटपट, पौष्टिक आणि चविष्ट हवे आहे? मग 'व्हेजी पॅनकेक्स' ही परफेक्ट रेसिपी आहे. ही सोपी आणि आरोग्यदायी डिश फक्त १५ मिनिटांत तयार होते आणि मुलांपासून मोठ्यापर्यंत सगळ्यांना आवडते. हे पॅनकेक्स प्रथिने आणि फायबरने समृद्ध आहेत, जे तुम्हाला दिवसभर ऊर्जा देतात. यात तांदळाचे पीठ किंवा बेसन वापरून कमी तेलात बनवता येतात, ज्यामुळे त्वचेसाठी आणि एकंदरीत आरोग्यासाठी फायदा होतो. दही, टोमॅटो सॉस किंवा हिरव्या चटणीबरोबर सर्व्ह करून याची चव आणखी वाढवता येते. सकाळच्या धावपळीतही ही रेसिपी बनवणे सोपे आहे आणि तुमच्या कुटुंबाला निरोगी नाश्ता देण्यासाठी उत्तम पर्याय आहे. चला, ही झटपट आणि स्वादिष्ट रेसिपी कशी बनवायची हे जाणून घेऊया.

