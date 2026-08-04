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Potato Egg Salad: फक्त बटाटे, अंडी आणि दही... 10 मिनिटांत तयार करा Viral Potato Egg Salad; नाश्त्यासाठी प्रोटीनयुक्त आणि टेस्टी रेसिपी

फक्त 10 मिनिटांत तयार होणारी व्हायरल पोटॅटो एग सॅलड रेसिपी; प्रोटीनयुक्त, क्रीमी आणि नाश्त्यासाठी एकदम परफेक्ट.
Why Everyone Is Loving This Viral Potato Egg Salad Recipe for Breakfast

Why Everyone Is Loving This Viral Potato Egg Salad Recipe for Breakfast

sakal

Anushka Tapshalkar
Updated on

सकाळच्या नाश्त्यात रोज तेच पोहे, उपमा किंवा सँडविच खाऊन कंटाळा आलाय? मग सध्या सोशल मीडियावर अक्षरशः धुमाकूळ घालणारी 'व्हायरल पोटॅटो एग सॅलड' रेसिपी एकदा नक्की करून पाहा. दह्याचं क्रीमी ड्रेसिंग, उकडलेले बटाटे, अंडी आणि चिली ऑइलची हलकीशी तिखट चव यामुळे हा नाश्ता केवळ स्वादिष्टच नाही, तर प्रोटीनयुक्त आणि पोटभरही आहे. अवघ्या काही मिनिटांत तयार होणारी ही रेसिपी एकदा चाखली की ती तुमच्या नाश्त्याच्या मेनूमध्ये कायमची जागा मिळवेल!

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