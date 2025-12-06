Weekend Breakfast Recipe: वीकेंडला नाश्त्यात 'हेल्दी स्प्रींग रोल' ट्राय केले का? सोपी आहे रेसिपी

how to make healthy spring rolls at home: वीकेंडची सकाळ म्हणजे काहीतरी खास आणि स्वादिष्ट खाण्याची वेळ असते. आठवडाभर कामाच्या धावपळीत नाश्त्यात पटकन काहीतरी खाऊन दिवसाची सुरुवात होते. पण वीकेंडला मात्र थोडं वेगळं, हेल्दी आणि चवदार खाण्याची इच्छा होते. अशा वेळी हेल्दी स्प्रिंग रोल ही एकदम परफेक्ट रेसिपी आहे. हा पदार्थ कमी तेलात तयार होतो. हे बनवायलाही अगदी सोपे असून १५–२० मिनिटांत तयार होतात. मुलांपासून मोठ्यांपर्यंत सगळ्यांनाच आवडणारे हे स्प्रिंग रोल वीकेंडच्या सकाळी खास बनवतात. चटणी किंवा सॉससोबत सर्व्ह केल्यावर त्यांची चव अधिकच वाढते. हा पदार्थ बनवण्यासाठी कोणते साहित्य लागते आणि कृती काय हे जाणून घेऊया..स्प्रिंग रोल बनवण्यासाठी लागणारे साहित्य तांदूळतुरीची डाळ मुग डाळउडीद डाळचणा डाळ पोहेशेजवाण चटणीकोबी गाजर शिमला मिरची चिझ.स्प्रिंग रोल बनवण्याची कृतीतांदूळ, तुरीची डाळ, मुग डाळ, उडीद डाळ,चणा डाळ, पोहे स्वच्छ धुउन भिजत ठेवा. नंतर मिक्सरच्या भांड्यात थोडे पाणी घालून चांगले बारीक करुन घ्यावे. नंतर एका भांड्यात काढावे. नंतर तवा गरम करुन तेल लावून यासारणाचा डोसा तयार करावा. नंतर त्यावर शेजवाण चटणी,कोबी, गाजर, शिमला मिरची, टाकून चिझ टाका. नंतर कट करा आणि रोल करा, .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.