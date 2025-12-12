Morning Breakfast Recipe: वीकेंडला सकाळी नाश्त्यात झटपट बनवा 'नो ब्रेड सँडविच', सोपी आहे रेसिपी

Weekend Breakfast Recipe: वीकेंडची सकाळ म्हटलं की घरात निवांतपणा, थोडी जास्त झोप आणि स्वादिष्ट नाश्त्याची मजाअगदी परफेक्ट कॉम्बिनेशन. पण नाश्ता झटपटही हवा आणि हेल्दीही, असं वाटतं असेल तर मग आजची ही खास रेसिपी तुमच्यासाठीच आहे. 'नो ब्रेड सँडविच' नावाप्रमाणेच अगदी हटके आणि झटपट तयार होणारा हा नाश्ता मुलांपासून मोठ्यांपर्यंत सर्वांनाच आवडतो. ब्रेड नसताना सँडविच कसं? अशी उत्सुकता नक्कीच जागी होते. पण काळजी करू नका. हेल्दी, हलका आणि पोटभर असा हा पर्याय जे ब्रेड खाणे टाळतात. चला तर मग, जाणून घेऊया 'नो ब्रेड सँडविच' बनवण्यासाठी कोणते साहित्य लागते आणि कृती काय आहे हे जाणून घेऊया. .नो ब्रेड सँडविच बनवण्यासाठी लागणारे साहित्यमुग डाळलसूण मिरचीआलंगाजरकांदाशिमला मिरचीरवामीठतेलदही.नो ब्रेड सँडविच बनवण्याची कृतीमुग डाळ ४ ते ५ तास भिजत ठेवा. नंतर मिक्सरमध्ये बारीक करावे. नंतर लसूण, मिरची, आलं, कढीपत्ता मिक्सरमध्ये बारीक करावे. नंतर बारीक चिरलेली शिमला मिरची, गाजर, कांदा बारीक करावे. नंतर रवा, मीठ सर्व भाज्या,दही टाकून चांगले मिसळा. नंतर इनो मिसळा. नंतर सँडवीच पॅनमध्ये मिश्रण टाका.पनीर टाका आणि परत मिश्रण टाका. गॅसवर चांगले भाजावे. नंतर गरमा गरम सँडविचचा आनंद घेऊ शकता. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.