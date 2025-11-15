Corn Palak Paneer Rice Recipe: १० मिनिटांच झटपट होणारा 'कॉर्न पालक पनीर भात' वीकेंडला करा ट्राय, घरातील सर्वजण करतील कौतुक

weekend morning healthy rice recipe in Marathi: वीकेंडला खास बनवण्यासाठी विविध पदार्थ बनवण्याचा प्रयत्न करतात. पण या वीकेंडला काही मिनिटांत तयार होणारा कॉर्न–पालक–पनीर भात परफेक्ट पर्याय आहे. घरात हलका, पौष्टिक आणि चविष्ट काहीतरी बनवायचं असेल, पण वेळ कमी असेल तर ही रेसिपी तुमच्यासाठीच आहे. हा भात लहानांपासून मोठ्यांपर्यंत सर्वांनाच आवडतो. शिवाय यात प्रोटीन, आयर्न आणि फायबर भरपूर असल्याने हा नाश्ता केवळ पोटभरीचा नाही तर आरोग्यासाठीही चांगला ठरतो. वीकेंडला संपूर्ण घराला काहीतरी वेगळं खायला द्यायचं असेल तर हा भात 10 मिनिटांत बनवून सर्व्ह करु शकता. हा भात बनवण्यासाठी कोणते साहित्य लागते आणि कृती काय हे जाणून घेऊया. .कॉर्न पालक पनीर भात' बनवण्यासाठी लागणारे साहित्यभातपालककॉर्नतूपजिरेलसूणहिरवी मिरचीपनीरबडीशेपबारीक चिरलेली कोथींबीरबारीक चिरलेला पालकतेलमीठ.कॉर्न पालक पनीर भात' बनवण्याची कृतीकॉर्न पालक पनीर भात तयार करण्यासाठी सर्वात आधी पॅनमध्ये तूप टाका, नंतर जिरे, लसूण, हिरवी मिरची, पनीर, काळे मिरी आणि बडीशेप भरड, बारीक चिरलेली कोथींबीर, पालक, उकडलेले कॉर्न सर्व चांगले मिसळा. नंतर शिजवलेला भात टाका. नंतर १ चमचा तूप घाला.नंतप ५ मिनिटे झाकून ठेवा. स्वादिष्ट कॉर्न पालर पनीर भात तयार आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.