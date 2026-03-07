Weekend Special Recipe: नवीन काहीतरी खायचंय? मग वीकेंडला बनवा चविष्ट मुगदाळीची बाटी, सोपी आहे रेसिपी

Moongdaal Bati Recipe: वीकेंडला काहीतरी खास आणि वेगळं खायची इच्छा सगळ्यांनाच असते. रोजच्या पोळी-भाजी किंवा साध्या नाश्त्याऐवजी जर काही पौष्टिक आणि चविष्ट पदार्थ बनवायचा विचार करत असाल, तर मुगदाळीची बाटी हा उत्तम पर्याय ठरू शकतो. मुगदाळीमध्ये प्रथिने, फायबर आणि अनेक पोषक घटक भरपूर प्रमाणात असतात, त्यामुळे हा पदार्थ आरोग्यासाठीही फायदेशीर मानला जातो. तुम्हाला घरच्या घरी अगदी कमी साहित्यामध्ये हा पदार्थ बनवता येतो. गरमागरम मुगदाळीची बाटी तूप, चटणी किंवा दह्यासोबत खाल्ल्यास तिची चव आणखी वाढते. चला तर मग जाणून घेऊया वीकेंड स्पेशल मुगदाळीची चवदार बाटी बनवण्यासाठी कोणते साहित्य लागते आणिकृती काय आहे. .लागणारे साहित्यमूग डाळ - १ कप भिजवलेलेगव्हाचे पीठ - २ कपरवा१/२ कपदेशी तूप - ४-५ टेबलस्पूनओवा - १ टीस्पूनहळद पावडर - १/४ टीस्पूनमीठ - चवीनुसारकोथिंबीर पाने - बारीक चिरूनहिरवी मिरची आणि आले पेस्ट - १ टेबलस्पून.कृतीसर्वात आधी मूगाचे डाळ चांगले धुवा आणि २-३ तास भिजत घाला. एकदा डाळ फुगली की, सर्व पाणी काढून टाका. आता ते आले आणि हिरव्या मिरच्यांसह मिक्सरमध्ये बारीक वाटून घ्या. बारीक करताना खूप कमी किंवा अजिबात पाणी वापरायचे नाही हे लक्षात ठेवा. एका मोठ्या भांड्यात गव्हाचे पीठ, रवा, ओवा, हळद आणि मीठ एकत्र करा. तूप घाला आणि चांगले मिसळा. जेव्हा पीठ एकत्र घट्ट होऊ लागते तेव्हा त्यात कुटलेले मूग आणि कोथिंबीर घाला. डाळीतील ओलावा वापरून पीठ मळून घ्या. गरज पडल्यास थोडे कोमट पाणी घालून घट्ट पीठ तयार करा. पीठ झाकून ठेवा आणि १५-२० मिनिटे तसेच राहू द्या. नंतर, पीठाचे छोटे गोळे तोडून त्यांना गोल आकार द्या. तुमच्या अंगठ्याने पीठाच्या मध्यभागी एक छोटीशी जागा बनवा जेणेकरून ते आत पूर्णपणे शिजेल. ओव्हन गरम करा आणि मध्यम आचेवर बाट्या सोनेरी तपकिरी आणि कुरकुरीत होईपर्यंत बेक करा. अधूनमधून त्या उलट्या करा. जर तुमच्याकडे ओव्हन नसेल, तर तुम्ही त्यांना मीठाच्या थराने झाकलेल्या स्टँडवर ठेवून देखील बेक करू शकता. जेव्हा बाट्या सोनेरी तपकिरी होतात आणि फुटू लागतात तेव्हा त्या तयार असतात. ते बाहेर काढा, थोडेसे फोडा आणि गरम तुपात चांगले बुडवा. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.