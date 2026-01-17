Weekend Special Recipe: कोथिंबीरमध्ये किसलेला बटाट घालून तर पाहा, तोंडाची चव वाढवणारा हा पदार्थ नाश्त्यात नक्की ट्राय करा

विकेंडला रोजच्या धावपळीपासून थोडा ब्रेक मिळतो आणि अशावेळी नाश्त्यात काहीतरी खास, चवदार अन् घरच्यांना आवडेल असं बनवावंसं वाटतं. नेहमीच्या पोहे, उपमा किंवा ब्रेड-बटरला कंटाळा आला असेल, तर कोथिंबीर आणि किसलेला बटाटा घालून चवदार वडी तयार करु शकता. विशेष म्हणजे ही रेसिपी बनवायला खूप सोपी असून फारसा वेळही लागत नाही. कमी साहित्यांत तयार होणारा हा पदार्थ लहानांपासून मोठ्यांपर्यंत सगळ्यांनाच आवडतो. चहा किंवा दहीसोबत ही वडी नाश्त्यात दिली तर विकेंडची सुरुवात आणखी आनंददायी होते. ही वडी बनवण्यासाठी कोणते साहित्य लागते आणि कृती काय हे जाणून घेऊया. .साहित्यहिरवी मिरचीलसूणआलंबटाटेकोथिंबीरतेलहळदपाणीओवा.कृतीसर्वातआधी हिरवी मिरची, लसूण, आलं मिक्सरमध्ये बारीक करावे. नंतर बटाटा सोलून घ्या बारीक किसून घ्यावा. नंतर कोथिंबीर बारीक चिरुन घ्यावी. नंतर कढईत तेल गरम करा आणि जिरं, मोहरी, आलं लसून पेस्ट टाकून भाजून घ्या. नंतर हळद, कोथिंबीर, किसलेला बटाटा चांगले फ्राय करुन घ्यावे. नंतर चवीप्रमाणे मीठ टाकावे. नंतर पाणी टाकून उकळी येऊ द्यावी. नंतर ज्वारी आणि तांदळाचे पीठ टाकून चांगले मिसळावे. नंतर हे सारण एका तेल लावलेल्या ताटामध्ये पसरवा. नंतर थंड झाले की वड्या पाहून घ्यावे. तुम्ही डिप फ्राय करु शकता किंवा तेलात तळून घेऊ शकता. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.