Wheat Biscuits: घरच्या घरी चहाची रंगत वाढवा; खमंग आणि कुरकुरीत 'गव्हाचे बिस्किट' रेसिपी!

The perfect chai partner: दुपारच्या किंवा संध्याकाळच्या चहाची वेळ झाली की सोबत काहीतरी कुरकुरीत खाण्याची इच्छा प्रत्येकालाच होते. बाजारात मिळणाऱ्या मैद्याच्या बिस्किटांपेक्षा घरच्या घरी बनवलेले गव्हाचे बिस्किट (Atta Biscuits) हा एक उत्तम आणि आरोग्यदायी पर्याय आहे. गव्हाचे पीठ, बेसन आणि सुवासिक वेलची-केशर यांच्या मिलाफाने तयार होणारी ही बिस्किटे चवीला अत्यंत उत्कृष्ट लागतात. चला तर मग जाणून घेऊया तोंडात टाकताच विरघळणाऱ्या या खुसखुशीत बिस्किटांची सोपी रेसिपी..साहित्यगव्हाचे पीठ (आटा): १ कपबेसन (हरभरा डाळीचे पीठ): २ चमचेलोणी (बटर) किंवा साजूक तूप: १/३ कप (७० ग्रॅम, थंड किंवा सेमी-सॉलिड)साखर: १/३ कप (७० ग्रॅम)हिरवी वेलची: ४ ते ५केशर: चिमूटभरजायफळ पूड: १/८ छोटा चमचाबेकिंग सोडा: १/४ छोटा चमचा (किंवा १/२ छोटा चमचा बेकिंग पावडर)दूध: १ ते २ चमचे (मळण्यासाठी)मीठ: चिमूटभर (अळणी लोणी वापरत असल्यास).Daliya Laddu Recipe:फायबरने भरपूर अन् पचायला हलके , १५ मिनिटांत तयार करा पौष्टिक दलियाचे लाडू.कृती१. पूर्वतयारीमिक्सरच्या भांड्यात साखर, वेलची दाणे, केशर आणि जायफळ एकत्र करून बारीक पूड करून घ्या.बेकिंग ट्रेला थोडे तूप किंवा बटर लावून ग्रीस करा.ओव्हन १८० अंश सेल्सिअसवर १५ मिनिटांसाठी प्रीहीट करायला ठेवा.२. पीठ तयार करणेएका परातीत किंवा बाऊलमध्ये गव्हाचे पीठ, बेसन आणि बेकिंग सोडा एकत्र चाळून घ्या.या कोरड्या मिश्रणात थंड बटर किंवा तूप घाला. बोटांच्या मदतीने ते पीठात असे मिसळा जेणेकरून मिश्रण ब्रेडच्या चुऱ्यासारखे दिसेल.आता यात तयार केलेली सुवासिक पिठीसाखर घालून हलकेच मिक्स करा.मिश्रणात १ ते २ चमचे दूध घालून पीठ एकत्र करा. लक्षात ठेवा, पीठ चपातीच्या पिठासारखे मळायचे नाही, तर फक्त हलक्या हाताने एकत्र करून त्याचा गोळा बनवायचा आहे. जास्त मळल्यास बिस्किटे कडक होतील..३. बिस्किटांचा आकार देणेतयार पिठाचे लहान लहान गोळे करून त्यांना बिस्किटाचा आकार द्या.तुम्ही त्यावर फॉर्क किंवा टूथपिकच्या मदतीने डिझाईन करू शकता. आवडीनुसार वरून थोडे काजू-बदामाचे कापही लावू शकता.४. बेकिंग करणेतयार बिस्किटे ट्रेमध्ये ठेवून प्रीहीट केलेल्या ओव्हनमध्ये १८० अंश सेल्सिअसवर २० ते २५ मिनिटे बेक करा. (कन्व्हेक्शन ओव्हन असल्यास १७० अंश सेल्सिअसवर बेक करावे).बिस्किटांचा रंग हलका सोनेरी झाला की ओव्हन बंद करा. जास्त बेक केल्यास ती कडक होऊ शकतात.ओव्हनमधून बाहेर काढल्यावर बिस्किटे २-३ मिनिटे ट्रेमध्येच राहू द्या, त्यानंतर वायर रॅकवर ठेवून पूर्णपणे थंड होऊ द्या..साठवणूक आणि सर्व्हिंगही खुसखुशीत बिस्किटे पूर्णपणे थंड झाल्यावर हवाबंद डब्यात भरून ठेवा. ही बिस्किटे आरामात २ ते ३ आठवडे चांगली राहतात. संध्याकाळच्या गरम चहा किंवा कॉफीसोबत या घरगुती आटा बिस्किटांचा आस्वाद घ्या.उत्तम बिस्किटांसाठी खास आणि महत्त्वाच्या टिप्सपीठ मळताना काळजी घ्या: बिस्किटांचे पीठ अजिबात मळू नका. केवळ बोटांच्या साहाय्याने सर्व साहित्य एकत्र आणून गोळा तयार करा. पीठ मळल्यास बिस्किटे कडक आणि जड होतील, हलके हाताने एकत्र केल्यासच ती कुरकुरीत आणि खुसखुशीत बनतील.तुपाचा योग्य वापर: जर तुम्ही बटर ऐवजी तूप वापरणार असाल, तर तूप पूर्णपणे वितळलेले नसावे. ते अर्धवट घट्ट (सेमी-सॉलिड) स्वरूपात असावे.आरोग्यदायी पर्याय: साखरेऐवजी तुम्ही बारीक गुळाची पावडर वापरू शकता. गुळामध्ये खडे किंवा मोठे कण असतील तर ते वापरण्यापूर्वी मिक्सरला लावून बारीक पावडर करून घ्या.दुधाचा अंदाज: पीठ एकत्र करताना दूध एकदम ओतू नका, तर थोडे थोडे करून घाला. वेगवेगळ्या ब्रँडच्या गव्हाच्या पिठाची पाणी किंवा दूध शोषून घेण्याची क्षमता वेगळी असते.बेकिंगची वेळ: बिस्किटे जास्त बेक करू नका. फक्त हलका सोनेरी रंग येईपर्यंतच बेक करा, ज्यामुळे बिस्किटांचा कुरकुरीतपणा आणि हलका सुळसुळीत पोत टिकून राहील.फ्लेवरमध्ये बदल: तुम्हाला वेगळी चव हवी असल्यास वेलची-जायफळ ऐवजी व्हॅनिला इसेन्स किंवा रोझ वॉटर (गुलाब पाणी) वापरूनही ही बिस्किटे बनवू शकता.प्रमाण ठरवणे सोपे: ही रेसिपी अतिशय लवचिक आहे. तुम्हाला हवी असल्यास कमी किंवा जास्त प्रमाणात साहित्य घेऊन तुम्ही बिस्किटांची संख्या सहज वाढवू किंवा कमी करू शकता..Food Safety: फ्रिजमधील जेवण पुन्हा-पुन्हा गरम करताय ? या '५' पदार्थांच्या बाबतीत चूक करू नका !.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.